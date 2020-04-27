南韓總統文在寅27日在《板門店宣言》發表2週年之際表示，新冠疫情危機可能是推動南北韓合作的新機遇，這是當前最迫切的合作課題。有分析認為，文在寅此番表態，間接否定了金正恩「病危」的說法。

據韓聯社報導，文在寅在青瓦台主持召開首席秘書和輔佐官會議並做出如上表述。他說，將尋找最為現實可行的兩韓合作道路，強調兩韓是生命共同體，生命共同體是走向和平共同體的基礎，希望能從此次共同抗疫為起點，攜手應對家畜傳染病、邊境地區的災害和災難、氣候環境變化等問題。

文在寅提出了兩韓鐵路連接、將非軍事區打造成和平地帶、聯合挖掘南韓戰爭陣亡士兵遺骸、離散家屬團聚等共同推進的合作項目。

文在寅說，「未能加速落實《板門店宣言》並非我們缺乏意志，而是因為沒能跨過種種國際制約。雖然條件不允許，但我們要勇於創造條件促使兩韓關係進入良性迴圈的軌道，從而推動朝美關係取得進展。」

文在寅強調，基於他與北韓領導人金正恩之間的互信以及對和平的堅定意志，將開啟和平經濟的嶄新未來。兩年前板門店會談的情景還歷歷在目，雖然之後雙方經歷了希望與失望的反覆，但只要堅持下去，相信彼此邁出的每一步都將為構建和平機制起到助推作用。

文在寅說，「疫情下我們比以往任何時候都需要凝聚力量，團結合作。期待兩韓共同克服疫情，加快履行《板門店宣言》的步伐，迎接『後疫情』時代。」

金正恩3月曾就疫情致信文在寅，文在寅當時也做出回應。有觀點據此推測，兩韓有可能攜手合作抗疫。另有分析指出，文在寅提及與金正恩之間的互信，或間接否定了金正恩「病危」的說法。

2018年4月27日，文在寅和金正恩在板門店會晤並簽署《板門店宣言》，宣布雙方將為實現韓半島無核化和停和機制轉換而努力。

(中時 )