新冠肺炎病毒的宿主是蝙蝠嗎？美國「病毒獵人」達斯札克（Peter Daszak）過去10年走訪20多國，深入蝙蝠洞採集超過1.5萬隻蝙蝠的血液、唾液和糞便樣本，找出約500種對人體有害的全新冠狀病毒，其中2013年在雲南蝙蝠洞找到的樣本，跟當今肆虐全球的新冠肺炎病毒基因有96.2%的相似度，揣測可能是新冠病毒的始祖或近親。

此外，他與美國非政府機構「EcoHealth Alliance」的團隊曾在雲南居民的身上，發現帶有蝙蝠病毒的抗體，不排除蝙蝠的病毒可能曾在當地社區傳播過。達斯札克指，病毒可能經其他動物宿主傳給人類。他們發現當地3%人擁有特殊病毒抗體，而這類病毒一般只在蝙蝠身上出現，反映這些人可能在不知情之下感染到病原體，然後康復。

由於蝙蝠是飛行的哺乳類動物，運動量極大，也會釋出很多的自由基，為了防止免疫系統將自己身體弄垮，因此蝙蝠演化出較為溫和的免疫系統，因此體內儲存了大量病毒，加上牠們群聚在洞穴內，加速病毒的傳播。所以EcoHealth Alliance呼籲民眾停止販賣野生動物，避免與蝙蝠接觸，減少感染未知病毒的機會。

2003年SARS疫情病毒源自中國菊頭蝠，鑑於今次造成新冠肺炎的新型冠狀病毒，與當年SARS病毒甚為相似，故專家推斷，新型冠狀病毒有相當可能也是源自蝙蝠。

(中時 )