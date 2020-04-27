國際油價跌不停！由於供給過剩與儲油空間不足疑慮揮之不去，國際油價周一跌勢再起，其中美國西德州原油6月期貨合約價盤中更 失守15美元大關，暴跌近17％到每桶14.08美元。

至於布蘭特6月期油合約價跌幅則相對較輕，下跌4.2％到20.54美元。布蘭特6月期貨合約價將在周四到期。

美國6月期油跌幅如此慘重，除了憂心美國重要原油交割地庫欣（Cushing）儲油空間幾乎將出現油滿為患情況，另外上周美國5月期貨合約價在到期前，破天荒首度跌至負值，也讓投資者不願重蹈覆轍，寧可購買月份較遠的石油期貨合約，導致6月期貨原油因而乏人問津。

BNP Paribas 銀行全球石油策略師齊林格安（Harry Tchilinguirian）指出，目前市場非常關心負油價情況恐怕再度重現，特別是庫欣與其他轉運中心的儲油空間即將接近飽和水位。

這也促使投資者將原油期貨合約價轉移到更遠的月份，他補充如此的策略轉變，勢必對6月合約價流動性造成負面影響，並恐引發該月美國油價的波動加劇。

(工商 )