日本株式會社博報堂今（27）日正式宣布公開收購台灣最大廣告集團格威傳媒（8497）超過半數股份，成為關係子公司。博報堂此舉是否掀起一波投資台灣行銷服務業熱？業界關注。據廣告圈觀察，這樁日本投資案對台灣產業有三大意義與一個遺憾。

格威傳媒是台灣股市首家上市獨立大型廣告集團，旗下有5個業務品牌：聯廣傳播集團、光洋波斯特國際展覽、先勢行銷傳播集團、安益國際集團、米蘭營銷策劃，涵蓋整合行銷、策動行銷、公關、會展活動行銷、數位行銷等領域，其中的聯廣傳播集團（1970年成立）是台灣歷史最悠久的綜合廣告集團。

據廣告圈的觀察，博報堂此次投資台灣，有三大意義，一是台灣廣告業經營辛苦，國外資金有助添翼；二是台灣廣告業仍有獲利空間，吸引外商投入；三是日本廣告業增加國際投資，看好台灣市場與人才，進而開拓新市場。但同時，遺憾的是，台灣又少了一家本土廣告公司。

格威傳媒集團總經理程懷昌表示，成為博報堂集團的一員，對格威傳媒集團來說是重要一步，未來將活用博報堂獨有工具、研究資料、人才、市場知識等全球性資源，強化對台灣本土客戶服務。

博報堂在日本累積以創意解決課題的能力、龐大的生活者資料庫、數位／資料行銷知識等資源，未來將與格威融合，並將運用全球連鎖網絡，支援台灣客戶進軍海外。

通過這次收購股權，格威傳媒旗下各事業品牌和在台灣營運的博報堂集團各公司將維持各自的獨立自主性，同時支援台灣、日系、與跨國客戶。

(工商 )