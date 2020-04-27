報稅季即將到來，7-ELEVEN表示，為響應政府政策，將全台5,755台ibon機台打造成就近便利的繳稅服務平台，更首次針對OPEN POINT會員祭出繳稅送點數活動；全家也表示，到全家FamiPort機台查詢稅額試算單，最快不到1分鐘可完成報稅，還可享咖啡、餅乾、飲料等優惠，更有機會抽中汽車。

今年綜合所得稅申報增加新措施，民眾可憑已註冊健保卡或自然人憑證，就近到超商查詢並繳稅（2萬元以下），讓民眾報稅更方便。7-ELEVEN表示，自4月28日至6月30日止，民眾可到7-ELEVEN門市ibon機台，透過簡單五大步驟，插卡直接印「綜所稅查詢碼」與「綜所稅繳費單」服務。

7-ELEVEN指出，若繳稅金額在2萬元以下會列印出「綜所稅繳費單」可直接於門市櫃台繳納；若在2萬元以上則會印出「綜所稅查詢碼」，提供無插卡機民眾居家上網登入國稅局報稅系統報稅，預估將吸引首報族與第一次網路報稅的民眾使用。

此外，7-ELEVEN也首次針對OPEN POINT會員祭出繳稅送點數活動，4月28日至5月31日止持「綜所稅繳費單」或「房屋稅繳費單」（皆限2萬元以下）到7-ELEVEN門市繳稅，每筆代收繳納就送OPEN POINT 500點，使用四大銀行信用卡（中國信託、國泰世華、玉山、台新）支付加碼再送1,000點，限量前40萬筆贈送。

全家也表示，即日起至6月30日止，只要至全家FamiPort機台點選繳費、政府繳費、綜合所得稅查繳稅專區，選擇插入已完成註冊之健保卡、自然人憑證或行動身分裝置之一，即可快速列印「稅額試算繳納單」（2萬元以下）並至櫃台結帳，不到1分鐘即可完成報稅。

另，針對家中無讀卡機可上網報稅的民眾，全家FamiPort機台也提供所得與扣除額查詢碼，取得查詢碼後，民眾即可自行登入國稅局網站完成報稅。全家表示，即日起至6月2日止凡持「稅額試算繳納單」繳費完成者，即可享Let’s cafe 、餅乾、飲料等優惠，掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄，還有機會抽中SKODA汽車一台。

(工商 )