宏達電宣布，VR室內樂園VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸），推出為期四個月的「XR超體感樂園」，將展現VR 2.0科技，即日起至8月31日展出，宏達電VIVELAND企業解決方案副總經理李文材表示，恐龍紀元展區結合VR、AR與震動座椅，多家國內外主題樂園業者試用後都很有興趣引進。

宏達電表示，XR超體感樂園結合VR、AR與體感裝置，更突破過去 VR作品的畫質，其中恐龍展區打造時空站意象，結合AR、VR與體感座艙，讓觀眾穿越時空回到恐龍紀元展開冒險，音樂展區則由 VIVE ORINGINALS與五月天與張惠妹等知名藝人的MV後製團隊「有機像素」，攜手推出藝人安溥《蘚的歌唱》沉浸式VR、AR音樂展演。

宏達電VIVELAND企業解決方案副總經理李文材表示，恐龍展區結合 VR、AR科技與震動座椅所帶來的沉浸體感，搭配合適內容後，很適合整合在主題樂園或室內樂園，已獲多家海內外主題樂園的青睞，許多主題樂園業者嘗試過早期的測試版本後，就表達高度的意願，希望能夠購買或進一步合作，對高雄市政府執行體感科技園區補助計畫以及製作這個內容的開發團隊Fantahorn Studio是非常大的鼓舞。

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