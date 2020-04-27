國民黨主席江啟臣再簽派人事，今年1月大選後隨前主席吳敦義為敗選請辭的組發會婦女部主任、臺北市議員闕枚莎，被江核派回鍋擔任婦女部主任。江同時簽派北、中、南、東部各設置一個義務副主任，包括新北市議員劉美芳、臺中市議員黃馨慧、高雄市議員陳麗娜及宜蘭縣議員黃琤婷，欲藉其公職身分，強化方婦女組織工作。

知情人士說，其中新北市議員劉美芳上周正逢父親、前臺灣省議會議長劉炳偉辭世，江也在上周三中常會後，偕祕書長李乾龍、副祕書長謝龍介及多位中常委，前往劉家慰問。

而闕枚莎、劉美芳及桃園市新科立委萬美玲3人交情莫逆，是政壇手帕交，3人經常跨市連線服務選民，在2018年市議員選舉尋求連任，還聯合競選，合拍「美美枚（美）」競選看板。如今萬美玲進入國會，去年8月接任婦女部主任、今年1月卸職的闕枚莎回鍋，劉美芳也擔任婦女部副主任，更可擴大「3美」服務能量。

國民黨正進行組織改革，在組發會轄下的「海外暨國際事務部」，也將恢復為「國際事務部」、「海外部」兩單位，前者是江啟臣將賦予與國際溝通窗口重責，後者則維持目前經營海外黨員與僑界工作。

知情人士說，江啟臣高度重視國民黨與國際接軌，尤其是對美工作，「視野國際化」也是江競選黨主席的五大政見之一。黨中央規劃「國際事務部」要建置在主席辦公室、與「大陸事務部」都歸屬政策會之下，或維持在組發會之下，共有三方案，目前傾向採第二案。

外傳副祕書長黃奎博兼任國際事務部主任，但知情人士指出，海外部主任仍是郭昀光，至於國際事務部主任不會由黃奎博「兼任」，可能比照大陸部，從學界延攬人才。

此外，國民黨今晚直播，擔任改造委員會組改會成員的黃國園黨部主委于北辰在直播時談到黃復興黨部存廢問題時表示，黃復興黨部不會消失，會變得更強、更有戰力，這是組織改造的方向；至於如何改造，則是基層戰力要發揮，指揮層級要扁平化，讓大家可以直接感受到中央的力量。

(中時 )