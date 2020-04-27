內政部聲明今 (27)日起將依政黨法43條，陸續辦理203個政黨廢止備案、42個政治團體廢止立案相關事宜，婦聯會也在其中。國民黨文傳會主委王育敏表示，內政部應輔導這些團體，協助轉型，作法也要符合民主法治的價值；遺憾的是，民進黨政府的作法完全相反。她批評說，民進黨在野時要求尊重、包容多元價值，執政後就非常高壓、威權，完全雙重標準、雙重作法。

據悉，雖然包括婦聯會、中華黃埔四海同心會等團體，並未向國民黨求助，國民黨也認知在國會席次劣勢下，在立院抗爭仍很難有有效作為，不過黨中央仍在討論是否以開記者會、在立院內政委員會要求專案報告、文宣等方式，聲援這些團體，同時揭露民進黨政府的高壓、強制手段，讓國人看得更清楚蔡政府的威權作為。

王育敏說，國民黨對此事有兩個看法，首先，內政部應輔導這些團體，協助轉型，不是用清算的方式，但現在卻用解散等強硬、清算方式。其實42個團體都有其背景，內政部應尊重其歷史背景，不是用現在政治的眼光看待。

其次，處理過程要符合民主法治的價值。這些團體過去各有設立的目的，以及現在要轉型的目標；當中有哪些適合轉型成什麼單位，內政部應給予尊重及輔導，而非硬梆梆地拿法律一刀砍，或以解散手段予以強制性壓迫。民主必須包容、尊重多元價值，現在管理社團用一刀切等強硬手段，完全不符進黨在野時認定的多元價值。

王育敏強調，民進黨在野時，連非法的活動，只要訴諸目的是正當的，都認為有存在的空間，聲稱堅持「民主多元」；如今執政後卻變身威權，動不動就用行政命令或強制性手段對付人民團體，何況這些團體並非動亂性團體，也沒有殊政治目的，包括婦聯會等團體都做了許多公益，民進黨政府卻完全不理會婦聯會兩年多來一再爭取輔導，令人非常遺憾。

(中時 )