北市錢櫃KTV林森店26日大火釀5死慘劇，國民黨台北市議員鍾沛君爆料，錢櫃董事長練台生今天上午急忙連2度致電台北市長柯文哲，對此，年代表示：「關於上述新聞，年代這邊不回應相關報導。」

北市錢櫃KTV林森店26日大火釀5死慘劇，事後遭查出違規施工、關閉內部消防警報系統等重大管理疏失，國民黨台北市議員鍾沛君爆料，錢櫃董事長練台生今天上午急忙連2度致電台北市長柯文哲，鍾也隔空喊話：「練董不要再打電話，真有話想說，與其私下聯絡首長官員，不如出來開記者會面對大眾！」

鍾沛君今在臉書透露，北市府不少局處首長在晨會中主張北市錢櫃應全面暫停營業，接受消防公安全面檢查，不料錢櫃除了林森店以外，其他分店仍一面開門做生意，董座則一面奪命連環call市府官員。

據了解，柯文哲今天上午在專案會議中確實接到練台生來電，會後又再接到一通，2人確切談話內容不得而知。

鍾沛君表示，她支持柯市府為所當為、硬起來，錢櫃該暫停營業就該暫停，該閉門安檢就閉門，什麼理由都不是理由，更喊話練台生：「你對得起來不及逃生，只能打訣別電話的消費者嗎？」

對於國民黨台北市議員鍾沛君爆料，練台生打了很多通電話給北市府官員，年代表示：「關於上述新聞，年代這邊不回應相關報導。」

(中時電子報)