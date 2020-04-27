儘管新冠肺炎疫情持續肆虐全球，中國仍然力拼復工、復學。中國杭州養正小學26日正式恢復上課，校方推廣「頭戴一米帽、保持一米距」的社交距離防疫守則，帽子外觀神似宋朝官帽，學生們上課彷彿百官上朝，副校長洪峰笑著解釋「這確實是我們的創意」。

根據《新浪網》報導，由於孩子們並不太清楚如何正確保持1公尺的社交安全距離，於是杭州養正小學便想出讓孩子們與家長自製「一米帽」，以便讓孩子戴著上學。「一米帽」選用安全、衛生、環保的材料當做帽子主體，再分別於左右兩端加上長50公分的紙板就完成。校方認為製作一米帽能增進親子互動，同時培養學生防疫意識。

小學生頭戴「一米帽」的畫面傳上微博，引起網友熱議，有中國網友指出，「一米帽」很像宋朝的官帽，相傳是宋太祖趙匡胤所發明，帽子旁邊加裝2條長板變成「長翅帽」，目的是防止朝臣在上朝時交頭接耳，顯得不莊重。巧的是，杭州正是南宋時期的首都。網友紛紛笑稱「有百官上朝的既視感」、「宋太祖沒申請專利，就這麼被山寨了！」

網友笑稱有「百官上朝」的既視感。

校方也要求孩子們不可以碰到他人的帽子，也不能讓自己的帽子被碰壞，強制規定孩子們保持1公尺的社交距離。但也有中國網友擔心帽子的長板會戳到別人的眼睛，另外，長期戴著帽子也可能對小朋友的頸椎造成不良影響。

杭州小學生頭戴「一米帽」上課，保持社交距離。

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大家發揮創意，做出屬於自己的「一米帽」。

(中時電子報)