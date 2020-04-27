白宮內部調查顯示，在一些搖擺州總統川普的支持率下滑，這也是他暫時凍結發放綠卡的主要原因。據接近川普的人士表示，這道行政命令是為了取悅他的政治基本盤，也是他感到事態要失控時會採取的典型做法。與之交談過的朋友說，他似乎很不安，擔心會輸掉選舉。而在疫情之下，川普要到中午才會來到總統辦公室。因為看了一上午的電視，來到辦公室的時候他總是情緒不佳。

紐約時報報導指出，其實川普早在5點就起床了，待在白宮主臥，他先是看福斯新聞(Fox News)，然後看CNN，再看一眼讓他惱火又欲罷不能的MSNBC。他打電話時候也開著電視，從入主白宮以來一向如此，但現在有一些不同之處。

不管總統調到哪個台，都看不到幫他說話的人。就連福斯這個以往讓他備感安慰的台現在也讓人生氣，因為他們對自己的描繪與他的期望不符。他還會抽時間看紐約州州長郭謨的記者會，仔細搜尋零星的肯定或抨擊。

據十幾位行政官員和關係密切的顧問表示，這樣從未有過的新生活把總統困在了白宮，與以前帶給自己興致的支持者、拜訪者、外出活動和高爾夫隔絕開來。他和副總統邁彭斯每週都會接受新冠病毒檢測。

經濟良好川普賴以連任的基礎。有關他應對新冠病毒的媒體報導一邊倒的負面，民主黨譴責他在疫情面前沒有同情心，缺乏誠實與能力。就連共和黨也批評川普的發佈會冗長、應對批評粗率且沒有成效。

但他的顧問們說，總統的主要關注點是評估媒體如何看他在病毒方面的表現，以及自己是否會成為歷史罪人。"他很煩惱，"川普的經濟顧問斯摩爾(Stephen Moore)說，他原是川普指定加入聯邦儲備委員會(Federal Reserve Board)的人選，後因曾經發表性別歧視言論和不支付子女撫養費的歷史曝光而作罷，"就像被流星砸中了。"

川普經常因為自己在媒體上的形象而勃然大怒。這個月，就有一篇文章讓他大為光火。文章稱，他的衛生及公共服務部部長阿紮爾(Alex M. Azar II)表示，他在1月就警告過川普疫情暴發的可能性。他的助手說，川普對輿論站在阿紮爾一邊感到生氣。總統告訴友人，他認為阿紮爾這是在利用媒體，以他的名譽為代價來挽回的阿紮爾自己的聲譽。

川普的新冠記者會場如今空蕩盪。（路透）

白宮發言人吉德利(Hogan Gidley)駁斥了總統最關心的是與自己有關的新聞的看法，並在一份聲明中說，"川普總統以美國人民的健康安全為重"。

他的助手說，3月中旬是最糟的時刻。當時，病毒造成的死亡和感染病例每天都在攀升，而川普曾輕描淡寫地表示病毒是"中國來的一個傢伙"，並不比流感更可怕。川普的競選捐款代理人、MyPillow的首席執行林德爾(Mike Lindell)在3月晚些時候拜訪了白宮，他說總統看起來很鬱悶，為了安慰他，林德爾拿出手機給他看一個朋友發來的資訊，那位支援民主黨的朋友說川普做得不錯。川普聽到讚揚後振作了許多。"我只是想給他一點信心。"林德爾說。

白宮的每日疫情工作小組發佈會，是一天中川普最期待的時刻。儘管就連一些共和黨人都認為，總統連續兩個小時的政治攻擊、抱怨和不實資訊正在傷害他自己的政治利益。

川普完全聽不進去。助手們說，他將發佈會視為黃金時間節目，是他渴望但無法再參與的競選集會的最好替代品。

川普很少參與發佈會之前的特別工作組會議，而且常常不經準備就站到攝像機跟前。這時，他經常是回頭看到下屬為他準備的當天講話重點的最終版本，但助手們表示，他會在直播宣讀之前用記號筆做一些微調。他會匆忙念完，通常是用毫無起伏的聲調，好儘快進入他享受的記者問答抬摃環節。

紐時報導指出，川普非常懷念參加大型造勢活動。（路透）

批評發佈會的人，包括郭謨，都曾指出一個顯而易見的事實：總統一天中有兩個小時都用來主持這個所謂的黃金時間新聞發佈會，那到底誰來對付疫情呢？

就連被指定輔佐總統以最佳方式處理疫情的專家之一佛奇博士(Dr. Anthony S. Fauci)也抱怨，每天要在台上花那麼多時間，對他來說很消耗精力。

對於總統來說，發佈會的效果與初衷相反。召開發佈會的決定對總統來說幾乎是意外達成的。

3月的時候，總統看了新聞中對他在總統辦公室發表的10分鐘講話的報導，感到非常憤怒。那次講話謬誤連連，且在行動方面沒什麼可讓他宣佈的。他向助手抱怨，電視上幾乎沒有人願意為自己辯護。

川普曾經在新聞發布會上表示，或許用消毒液來殺菌有用。此說一出，被許多醫療專家打臉。圖為畫家諷刺川普，在畫上川普手握殺毒液。（美聯社）

助手們說，兩天后，解決的方法找到了。川普在玫瑰園(Rose Garden)宣佈全國進入緊急狀態，並回答記者提問。當他對提出"噁心"問題的記者發出警告的時候，川普發現了他所懷念的針鋒相對。病毒不是個完美的敵人--它對他的恫嚇無動於衷--但拿它引誘、攻擊記者，則讓他來勁。

"我不負任何責任。"在回答一個提問時，川普對駐白宮的記者們這樣說道。

他的第一場布會於第二天在簡報室舉行，那是一個星期六。未經事先通知，他穿著polo衫帶著棒球帽來到戰情室，告訴在場的人他打算坐在一旁的椅子上參與發佈會。當助手告訴他，即使他不在那個小臺子上，記者也會沖他喊出問題時，他同意上臺。從那以後，他就一發不可收拾。

完成了那個90分鐘或多一點的發佈會後，他回到總統辦公室，打開電視觀看發佈會的結尾，然後跟當時在身邊的核心親信交換意見。

據顧問們說，總統目前對於批評意見比上任以來任何時候都要敏感，因此他的核心親信圈子大大縮水，只剩下幾位長期的助手。

前通訊聯絡主管希克斯(Hope Hicks)今年重新加入白宮，任總統的高級顧問，負責他的日程安排。他的前個人助理麥肯蒂(Johnny McEntee)現在則執掌總統人事辦公室。

希克斯、麥肯蒂，還有本周被提升為負責通訊事務的副幕僚長，同時負責總統社交媒體事務的斯卡維諾(Dan Scavino)，是川普與昔日美好時光之間的紐帶。外部顧問會先與這三位聯繫，以確定現在是否是聯繫總統或傳遞資訊的好時機。

常常陪伴著川普參加記者會的醫療專家佛奇。他常常因川普隨性說出一些話而在記者會上面露難色。遭到保守派抨擊。（美聯）

川普的新幕僚長梅多斯(Mark Meadows)，則還在適應川普的夜間活動習慣。一名高級政府官員說，川普最近曾在淩晨3:19給他打電話。梅多斯與另一位核心親信密切合作，即川普的女婿、實際上的幕僚長庫什納(Jared Kushner)。

"他們真的被困住了，好比坐牢。"喬治•華盛頓大學(George Washington University)的政治歷史學家馬修•達萊克(Matthew Dallek)這樣形容在危機時刻留在白宮的總統。

很多官員被鼓勵居家辦公，老行政辦公大樓(Old Executive Office Building)人去樓空，但空間狹小的白宮西翼(West Wing)依然人滿為患。通常駐紮在馬路對面的彭斯和他的高級助手，與其他大部分總統的高級助手一樣目前都在白宮辦公，因內部餐廳關閉，他們吃飯靠點外賣。這些助手都不戴口罩，除了副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)和他一些屬下。

一到總統辦公室，川普通常會聽取每天的情報簡報，有時彭斯也會加入。接著他會與國家安全團隊或經濟顧問開會。

川普一天中不時給州長打電話，還會與內閣部長吃飯，並仔細讀報。他視報紙為正式的簡報手冊，主要讀助手送來的剪報。看到一些報導後，他會給助手打電話，不是讓他們連線某位世界領導，就是就自己讀到的內容問他們問題。

很多朋友說，他們現在不太會打川普的手機，因為覺得他不會想聽自己的建議。聯繫了他的人則說，現在電話變得簡短了：以前持續20分鐘的談話，現在三分鐘就打發了。

川普會接競選經理帕斯凱爾(Brad Parscale)的電話，瞭解最新的民調資料。總統也會給梅多斯和康維(Kellyanne Conway)打電話，詢問關鍵的國會議員競選情況。

總統的助手見縫插針安排了更多讓他保持參與度的機會。上周，幾個新冠病毒的康復者被帶到白宮，川普帶其中一位去看白宮醫生。然後在南草坪主持了美國卡車司機的慶祝活動。

看完每日白宮發佈會的結尾後--發佈會每週舉行7次，有時遲至晚上8點才開--川普就在總統辦公室旁的私人餐廳看電視。一些還沒下班的各位下屬，這時會過來跟他一起把當天再回顧一邊，告訴他自己對發佈會的評價。貼心的食物也準備好了--包括薯條和健怡可樂。

助手們說，最近，隨著政府開始為經濟重啟做準備，他的情緒也開始好起來。不管是公開還是私下，他的新口號都是有理由保持樂觀。

"在隧道的盡頭，我們看見光亮。"川普上周在玫瑰園說道。

如果不在西翼待到很晚，他偶爾會跟妻子梅蘭尼(Melania Trump)和他們的兒子巴倫(Barron)一起吃晚飯。巴倫最近剛在家裏過了14歲的生日。

紐時披露，川普有時會和第一夫人梅蘭妮和14歲的兒子一起吃飯。（路透）

一天結束，川普回到他忠實的夥伴--電視的身邊。在白宮樓上的私人區域--通常是他自己的臥室或鄰近的小房間--他從一個台跳到另一個台，回顧自己的表現。

(中時 )