台中市政府警察局局長室臉書「TCPB 局長室」，分享了一張防疫宣傳照片，告知居家隔離者不要到處趴趴走，要不然警察一定會找上你，但因為這張模仿日本綜藝「全員逃走中」的照片，與日本AV女優上原亞衣引退作品相似度太高，一堆老司機笑稱「小編懂玩」。

居家隔離防疫宣傳照片，一名外表亮眼的女子，戴著口罩在街頭狂奔，後面一堆警察拔腿追著她跑，印上標語「居家隔離者擅離，罰款20－100萬」，「TCPB 局長室」也在PO文中標註，現實生活不同於「全員逃走中」綜藝節目，居家隔離、檢疫者未經申請擅自離去，逃躲到最後不會有高額獎金，只會有高額罰金，一樣都會有鍥而不捨的「獵人」專注在搜捕你。

但照片卻引起老司機熱議，眼尖發現照片激似上原亞衣引退作品《100人中出》，紛紛幽默留言「小編是老司機」、「我想到的是另一種逃走」、「我說那番號呢」，而粉絲專業小編則回應「很少看這個（AV）」，是網友提醒才發現真的很像。

(中時電子報)