日本央（銀）行27日召開例會當天發布最新決策，為了緩解新冠疫情給經濟的沉痛打擊，日銀追隨美歐央行腳步推出無限量化寬鬆（QE），取消收購政府公債的上限壓低借貸成本，激勵日本股匯收高大漲。

日經225指數周一勁漲521.22點或2.71％，收高在19,783.22點，漲幅居亞股之冠。日圓對美元上漲0.4％，來到107.11日圓兌1美元，早盤甚至升至2周高點107.05日圓。

日銀礙於疫情，將以往2天的例會縮短為1天。一如預期日銀維持利率不變，但宣布取消每年政府公債收購量80兆日圓的上限，同時為了紓緩企業籌資壓力，將企業債與商業票據的收購上限放寬為目前的3倍，擴大到20兆日圓。

日銀的政策聲明指出:「日本央行不設上限，購買必要數量的政府公債，好將長期利率維持在零水位目標附近。」

日銀總裁黑田東彥在記者會上指出，日銀準備採取進一步行動對抗新冠疫情的衝擊，他表示此波公衛危機對全球經濟的傷害，更勝2008年雷曼兄弟倒閉引發的金融危機。

對於部分分析師及政客指日銀購債的直接目的，是要替龐大的政府支出挹注財源，黑田總裁予以駁斥。他解釋購債是為了將殖利率穩定在低檔，這也有助提升財政支出效果。

大和證券首席市場經濟學家岩下真理（Mari Iwashita）指出:「日銀承諾收購的資產規模，還有鬆綁購債規定的幅度遠超出預期，足見央行對局勢有多擔憂。」

日銀同時發布經濟展望報告，成長率預測大幅下修。日銀預估本財年（截至明年3月底）GDP萎縮3％到5％，先前預估GDP微幅成長0.8％到1.1％。但日銀上修2021╱2022財年成長率預測，從原先所估的1％至1.3％，調高為2.8％到3.9％。

日銀指出，受到新冠肺炎全球大流行影響，日本經濟情勢恐會持續嚴峻一段時間，而消費者物價指數（CPI）年率也將疲軟一陣子，除疫情因素外，油價下滑也是原因。

(工商 )