大陸公安、工商等部門接管瑞幸咖啡 23:242020/04/27 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸媒報導，大陸公安、工商等部門已接管瑞幸咖啡。(取自網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《新京報》報導，大陸公安、工商等部門已接管瑞幸咖啡，全部高管被盤查、相關資料被上交。 瑞幸咖啡27日發布聲明稱，目前，該公司正在積極配合市場監管部門對瑞幸咖啡經營情況相關工作進行瞭解，公司及全國門店運營正常。 (旺報 ) #咖啡 #部門 #公司 #工商 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 400次咖啡爆紅 飲料業者開賣 04:102020/04/23 時尚消費 大陸經濟體質依然健康 04:092020/04/24 論壇廣場 抵陸需隔離 台幹返崗陷糾結 04:092020/04/24 焦點新聞 確診兵清水喝咖啡 業者急通報消毒 04:102020/04/24 地方新聞 cama café發振興券 3000元線上發送中 18:252020/04/24 消費 400次咖啡掀風潮 咖啡餐廚用品遭掃貨 04:102020/04/25 時尚消費 美智庫：脅迫性經濟措施成美陸角力新「武器」 17:182020/04/25 國際 劉志斌誤判大陸戰略 04:102020/04/26 時論廣場 亞洲PCB超前部署 搶5G商機 04:102020/04/27 產業．科技 永大Q1兩岸合併利潤優於去年 不下修營運目標 16:562020/04/27 財經 兩岸熱門新聞 杭州小學生頭戴「一米帽」保持社交距離 網笑：百官上朝 - 兩岸 陸為金正恩派醫療隊赴北韓？耿爽回應故佈疑陣 - 兩岸 紅二代PO「2根蠟燭」紀念金正恩 透露北韓領導人過世消息邏輯 - 兩岸 川普被疫情困在白宮 每天最期待他的黃金時段 - 兩岸 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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