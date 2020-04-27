據《新京報》報導，大陸公安、工商等部門已接管瑞幸咖啡，全部高管被盤查、相關資料被上交。

瑞幸咖啡27日發布聲明稱，目前，該公司正在積極配合市場監管部門對瑞幸咖啡經營情況相關工作進行瞭解，公司及全國門店運營正常。

(旺報 )