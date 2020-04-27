上周國際局勢喜憂參半，美國西德州原油期貨出現史詩級崩盤，國際股價連帶台股皆出現震盪下跌，惟4月24日美總統川普簽署近5,000億美元紓困計畫，以及國際油價大幅反彈，重振投資人信心，美股四大指數皆收漲，台股27日受到激勵，甫開盤便上漲超過125點。

根據彭博統計外資資金流向至4月25日，新興亞股全數失血，南韓連續11周遭外資賣超，上周淨流出13.4億美元，流出幅度居冠；台股由連續兩周吸金轉為流出，失血12.4億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周需留意三大重點：第一為油價走勢，儘管油價暫時回穩，但產油國是否出現實際減產，是影響油價後市關鍵。其二，蘋果財報將於30日盤後揭曉，市場雖已預期第一季財報數字不會太好，外資研究機構亦紛紛示警，由於先進市場仍多處於封城狀態，第二季全球對於非必須消費品的需求尚待觀察。

第三，周俊宏表示，各國原先預期5月有望陸續解除封城，因此，本周病例數是否下降，將成關鍵。以整體歐洲區來說，疫情在4月18日以前，每日新增案例皆在2萬例以上，之後大約維持在1.5萬例左右。義大利由於每日新增病例已控制在5,000名以下，預計將於5月4日分段解封，成為歐洲首個解封國家。假若義大利於解封後，並未爆發第二波疫情，對於全球來說，將是一個重大的抗疫里程碑，料將為股市帶來一絲曙光。

周俊宏表示，未來一周台股將維持震盪走勢，投資人選股鎖定長線穩定需求，並留意由疫情延伸的科技產品需求，例如居家辦公對主機板、面板廠的需求提升等。目前選股相對看好如水泥、5G基地台等，以及未來展望佳的伺服器，投資人不妨多加留意。另外，受到疫情影響，未來消費者對搭乘大眾交通工具的意願可能降低，增加購買自有汽車意願，有助未來車市回溫。

(工商 )