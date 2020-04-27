4月以來，全球REITs已出現一波反彈，標普全球REITs上漲3.1％，目前因新冠疫情封城的美國與英國，兩國REITs也小幅上揚2％。最值得注意的還是亞太地區，新加坡REITs與澳洲REITs分別拉出一波7.2％、11.1％的出色行情。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿分析，亞太（不含日本）地區REITs反彈強勁主要有兩個因素：首先，攤開國際貨幣基金組織（IMF）4月發布的經濟展望，預期亞洲新興國家與發展中國家，2020年、2021年經濟成長率約1％、8.5％，對照先進國家平均為-6.1％、4.5％，亞洲國家受疫情拖累的程度不若歐美，預期經濟回彈速度較快。檢視疫情發源地中國，根據中國工信部說法，復工率也已達76％，顯見疫情過後，慶祝行情可能率先於亞洲出現。

雖然新加坡近日疫情升溫，於短短兩周內，總確診病例飆破萬，成為東南亞確診人數最多國家。但陳雯卿指出，新加坡政府與企業已快速祭出彈性方案，新加坡政府將對REITs企業的稅務優惠，直接轉化成對租客的補貼；REITs企業方面另採押金減免方式，將一個月的押金退還給租客，有效緩衝疫情對REITs的影響。

其次，亞洲長線成長所具備的人口紅利優勢仍在。陳雯卿引用Brooking Institution研究，指出全球至2030年，亞太（不含日本）地區中產階級的消費力，將占全球消費力的六成，金額上看32.9兆美元。人口紅利將帶動城市建設，刺激基礎建設、住宅及相關房地產需求擴張，長期來說，有助區域內實質資產資本利得成長。

中國信託亞太實質收息多重資產基金（本基金之配息來源可能為本金）除布局亞太（不含日本）REITs外，亦鎖定基礎建設、公用事業類股，可達多元化分散風險效果，於疫情蔓延時，進一步強化投資「免疫力」。

年初以來，全球REITs因市場情緒波動，帶來相當程度的修正，4月的反彈雖收復部分失土，但股價仍處於相對低點。據彭博統計，若從2015年開始投資，亞太實質多重資產策略長抱5年報酬率達41.2％，優於亞太（不含日本）股票指數的29％，建議投資人或可分批進場。

(工商 )