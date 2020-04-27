台北市林森北路錢櫃26日上午發生一場駭人火警，該起意外造成54人送醫，並奪走了5條性命，目前還有1人命危搶救中。其中一名女性死者周雨喬，與好友相約慶祝36歲生日，沒想到卻遇上死劫，周女的弟弟得知消息後，忍不住崩潰痛哭，還激動的直呼：「要是我在場，就能把姊姊救出來了」。

周女的家人受訪時表示，當天她出門唱歌前，心情還相當愉悅，孰料生日卻慘變忌日，讓家人們完全無法接受這個事實，周女的弟弟難過到一度腿軟無法行走，跪在地上哭喊「姊姊啊！」弟弟透露，當天本來要送一輛轎車給姊姊，怎麼樣也沒想到，這個生日禮物再也送不到她手上。

新北市長侯友宜27日前往板橋殯儀館慰問，除了向3名罹難者家屬致贈各1萬元慰問金外，並允諾市府將會全力協助家屬善後及法律求償；周女的弟弟見到侯友宜，激動地表示，姊姊原先有約他參加生日派對，但他並未到場慶生，沒想到不久後就接獲噩耗，讓他相當自責沒能將姊姊救出。

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(中時電子報)