錢櫃遭爆22日就有施工記錄，北市府起初卻稱「3次均查無施工」，自打臉。（張穎齊攝）

民進黨北市議員吳沛憶（右）27日踢爆北市府22日檢查有施工記錄。（張穎齊攝）

北市錢櫃26日大火吞噬5條人命，北市消防局表示，安全消防設備直至3月30日檢查都合格，3次檢查均無施工情形，還稱錢櫃未向消防局提出「施工中消防防護計畫書」，但民進黨北市議員吳沛憶踢爆，建管處22日安檢本就有註記「涉及室內裝潢」，顯然有施工，「但北市府非要鬧出人命才發現！」建管處事後坦言，22日當天有發現施工，但回去查看確認是通過核准可施工的項目，至於消防防護計畫書是消防局主責。

吳沛憶指出，錢櫃1月17日向建管處申請使用執照變更獲准，但未向消防局提出施工中消防防護計畫書，事實上北市府在最近1個多月對錢櫃稽查3次，包括商業處3月6日定期聯合稽查合格、3月30日消防局定期消防安檢合格、本月22日建管處的府級公共安全檢查合格，竟均未發現有施工？也沒催促繳交消防防護計畫書？

消防局副局長畢幼明表示，檢查人員回報檢查時都沒施工，且消防設備均符合規定；建管處長張明森也說，「沒施工情形」。但吳沛憶當場打臉指出，建管處本月22日主辦的公安檢查，明明就打勾記錄「涉及室內裝潢」，顯見有發現施工，消防局與建管處居然還敢說沒有，且這3次稽查中，消防局為何都未要求錢櫃提報消防防護計畫書？

對此，畢幼明、張明森兩人當場愣住，畢僅回稱，「可能要問當時檢查的同仁。」吳沛憶痛批，市長柯文哲上午記者會也沒提出此事，現在說要擴大聯合稽查KTV、電影院，人民會有期待嗎？她要求消防局釐清此事，並確實向柯報告。消防局應允「是，針對檢查記錄，會報告。」

北市建管處副總工程司洪德豪表示，22日的府級公共安全檢查有消防局、警察局、建管處等單位，由消防局主辦，當天確實發現林森錢櫃整修圍籬，所以記錄「室內裝潢」，後續調查發現已在1月17日准許業者申請使用執照，可施工，建管處的部分沒問題；至於未提出消防防護計畫書，是由消防局主責。

北市消防局副局長畢幼明表示，22日的市府聯合稽查屬臨時抽查，包括衛生、勞安、消防等項目，由主責單位現場稽查，消防局人員在現場並未發現施工情形，消防設備均屬合格。

畢幼明強調，錢櫃林森店沒有提供「施工中消防防護計畫」，內容應包括若要關閉消防設備，必須要有替代方案，但業者沒有主動提供，27日已依消防法第40條，裁罰業者5萬元。

(中時 )