市場信心回溫，台股27日收盤漲逾200點，法人表示，本周留意油價走勢、蘋果財報，及病例數是否下降等，預期本周台股維持震盪走勢，選股可鎖定長線穩定需求，並留意疫情延伸對科技產品的需求，如居家辦公對主機板、面板廠、伺服器等需求提升，關注如水泥、5G基地台（光通訊、CCL、散熱）等。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周需留意三大重點：（1）油價走勢，儘管油價暫時回穩，但產油國是否出現實際減產，是影響油價後市關鍵；（2）蘋果財報將於30日盤後揭曉，市場雖已預期第一季財報數字不會太好，多家外資研究機構亦發出示警，由於先進市場仍多處於封城狀態，第二季全球對於非必須消費品的的需求仍待觀察。

（3）各國原先預期五月有望陸續解除封城，因此，本周病例數是否下降，將成關鍵。義大利目前每日新增病例約在5,000名以下，預計將於5/4分段解封，成為歐洲首個解封國家。若義大利於解封後，並未爆發第二波疫情，將是一個重大的抗疫里程碑，也可望為股市帶來一波曙光。

周俊宏表示，未來一周台股仍將維持震盪走勢，投資人選股鎖定長線穩定需求，並留意疫情延伸的對科技產品的需求，如居家辦公對主機板、面板廠的需求提升。目前選股相對看好如水泥、5G基地台（光通訊、CCL、散熱）等，以及未來展望佳的伺服器等。

(工商 )