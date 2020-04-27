新冠病毒COVID-19全球肆虐，最辛苦的莫過於醫護人員，現在的醫療人力相當吃緊，為此，熱衷開發機器人的波士頓動力公司，派出他們的狗型機器人Sopt，到醫院擔任醫生的助手。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，十多年來，波士頓動力一直在改進他們旗下的機器人，其中外表像狗的Spot是最成熟的一款，儘管它們無疑是令人印象深刻的工程奇蹟，但人們卻常常會問「有什麼用」？就像試著幫孩子找工作一樣，該公司現在將Spot機器狗派往醫院，由他們來做一些力有能力的事，可以減少第一線醫護人員與病毒的接觸。

波力頓動力表示，公司與波士頓醫院達成合作協議，有過去的幾個月，Spot機器狗擔任醫生和患者之間的信使。

機器狗一開始的工作相對簡單，在狗身上安裝平板電腦，就可以成為簡單的醫療通訊器，機器狗來巡邏病房，醫生透過平板電腦與患者視訊聯絡，如此一來，醫生就減少與病患的直接接觸。

接下來，波士頓動力打算在Spot身上安裝幾種醫療器具，比如體溫計、血氧測量機，量血壓機等等，這樣一來，Spot就能擔任簡單的護理師工作。

該公司也正在研究如何讓Spot成為消毒員，他們設想在機器狗身上安裝紫外線殺菌燈UV-C燈對病房進行消毒。

該公司總結說：「我們希望其他的機器人製作商，都能一起集思廣義，想想機器人在這場疫情能做些什麼，機器人不必擔心病毒感染必定是個優勢，我們可以共同改善全球醫護人員的安全，一起對抗新冠病毒。」

(中時電子報)