歐洲最大飛機製造商空中巴士27日致函員工，指該公司現金正嚴重流失，需要迅速削減成本，如透過裁員，以適應航空業的急劇萎縮。

空中巴士執行長佛瑞（Guillaume Faury）日前發給員工的信中表示，由於航空公司客戶面對生存危機，無法接收新飛機，因此空中巴士的交付計畫面臨挑戰，同時公司在重新評估航空航太業的長期前景。他說，本月初宣布減產三分之一的計畫可能還無法反映出最壞的情況。

佛瑞寫道，「我們的現金正以前所未有的速度流失，這可能威脅到我們公司的生存。」他說：「我們現在必須緊急採取行動，以減少我們的現金支出，恢復我們的財務平衡，並最終恢復對我們命運的控制。」

對這一內部通訊，空中巴士拒絕置評。空中巴士及其美國競爭對手波音公司，正努力因應新冠肺炎大流行導致的需求暴跌，新冠疫情已重創商業航空業。

空中巴士已將其流動性增加150億歐元，期能渡過危機，而波音正在就美國政府援助進行談判。兩家公司都在為裁員做準備，同時在尋求衡量經濟衰退的深度和復甦的速度。

(中時 )