寶成工業（9904）旗下子公司香港上市公司裕元工業及寶勝國際，27日晚公告盈利警告。其中，裕元今年第一季未經審核的合併財報，預期稅後淨損約六、七千萬美元，遠不如去年同期稅後淨利7,500萬美元；同樣地，寶勝今年第一季稅後淨損約人民幣1.67億元，遠不如去年同期稅後淨利約人民幣2.05億元，上述兩家公司第一季財報，將於5月14日發布。

有鑑於未來的諸多挑戰及不確定性，裕元將會繼續積極監測事態發展，並採取適當成本控制措施。裕元亦將會專注於其現金流量管理，包括正在評估今年資本支出項目時，採取更為審慎的模式。

裕元今年第一季可能稅後虧損，主要由於新冠肺炎疫情所致，其對裕元主要業務的營運產生重大影響，包括就寶勝國際的經營業績而言，與去年同期稅後淨利約人民幣2.05億元相較，今年第一季稅後淨損約人民幣1.67億元，乃因大陸地區實施多項嚴格管制措施，以遏制疫情擴散，從而導致寶勝今年農曆春節至3月中旬暫時關閉辦公處所及零售門店。

至於裕元製造業務，包括成品鞋、鞋底、配件及其他等產品今年第一季營收12.61億美元、年減約9.6％，主要因為疫情影響裕元在大陸地區及其他國家的部分廠區生產效率下降，致使出貨延遲。

另疫情並造成裕元今年農曆春節後在大陸地區工廠的復工延遲，同時對其供應鏈帶來不利影響，部分原材料出現短缺，亦導致裕元大陸地區和其他國家產能進一步調整。

由於大陸當地政府已局部解除若干管制措施，故裕元位於大陸地區的大部分工廠及寶勝國際超過98％的直營門店與加盟門店，均已恢復營運。然而，疫情蔓延至美國及歐洲，已重挫全球消費者對於運動鞋類產品需求，連鎖效應對鞋類製造商及運動用品零售商，均帶來負面影響。

此外，各個東南亞國家當地政府為遏制疫情蔓延所實施的封城及其他社交疏離措施，預計亦會影響裕元在該地區製造設施的生產效率。

寶成表示，上述狀況加上需求的不確定性，可能會導致工廠暫時關閉及裕元產能的進一步調整。至於有關疫情將如何繼續影響裕元主要業務訂單和銷售能見度，仍然有重大不明朗因素，將無可避免地影響其今年度後續的營運表現。 截至今年3月31日止，寶成持有裕元51.11％股權，裕元持有寶勝國際62.19％股權，故寶成透過裕元間接持股寶勝國際31.79％。

另裕元27日公布新任執行董事余煥章，曾擔任Castle Snack International（HK）Limited首席財務官、康師傅控公司投資管理部主管及飲品控股總部財務部主管等職。

(工商 )