台灣的新冠肺炎疫情雖逐漸趨緩，但疫情指揮中心指揮官陳時中仍呼籲不可因此輕忽大意，即便是年輕人也必須謹慎小心。兒科急診醫師吳昌騰在臉書粉專《來講兒科急診的543》上發文，新冠肺炎神秘的凝血併發症，導致「年輕人和中年人突然中風」，新冠病毒是一個強大的敵人，幾乎影響著人體的每個主要器官系統。

兒科急診醫師吳昌騰表示，新冠肺炎到現在為止，已感染了全球2971669人。造成206544人死亡，越來越多的證據表明，新冠病毒感染會以不尋常的方式引起血液凝結，「中風」將是這種情況的預期結果。自美國爆發大流行，也注意到「血栓併發症」，年輕人和中年人突然中風，《NEJM》即將於4月29日在線上發表的一篇研究中，紐約市西奈山團隊介紹了他們自3月23日至4月7日，收治5例因新冠肺炎感染而造成中風（large vessel stroke）的年輕患者的研究。病人年紀分別是33、37、39、44和49。他們開始出現突然的中風症狀，包括言語不清，意識混亂，面部一側偏癱和一隻手臂的沉痛感。

缺血性中風的特徵是大腦區域的血液循環突然喪失。（圖／翻攝自臉書《來講兒科急診的543》－吳昌騰醫師）

大血管栓塞可以一擊消滅負責運動、言語、決策的大部分大腦。（圖／翻攝自臉書《來講兒科急診的543》－吳昌騰醫師）

吳昌騰繼續說道「值得注意的是所有患者都未滿50歲，他們都是新冠肺炎感染的輕症或無症狀感染者。」而在最近，荷蘭的研究人員在184例新冠肺炎的重症患者中，他們發現了31％的病人有血栓併發症，發生率非常高。

他表示，新冠病毒的中風患者大多經歷了最致命的中風類型。它們被稱為大血管栓塞（large vessel occlusions），因為它們位於主要的供血動脈中，因此可以一擊消滅我們負責運動、言語、決策的大部分大腦。另外，缺血性中風的特徵是大腦區域的血液循環突然喪失，從而導致相應的神經功能喪失，急性缺血性中風則是由腦動脈的血栓栓塞或栓塞閉塞引起。

吳昌騰醫師最後提醒，若民眾遇到中風的處理SOP就是「FAST（快）」，F代表面部下垂，A代表手臂無力，S代表說話困難，T代表及時撥打求救電話。

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(中時電子報)