陳時中手上拿的，就是荷蘭送來的3999朵鬱金香，他一度口誤將鬱金香講成玫瑰花。(中時資料照 鄭郁蓁攝)

台北市林森北路錢櫃KTV26日上午發生火警奪走5條人命，由於錢櫃老闆就是年代電視老闆練台生，因此網友特別關注年代主播張雅琴今天會如何評論錢櫃火警一事，在批踢踢上發文討論。張雅琴也不負眾望，提了錢櫃火災究責於誰？更是數度穿插0確診的新聞，她說真是又喜又悲。她更是豁出去了，當播報陳時中秀荷蘭送的鬱金香，口誤成玫瑰花一時時，張雅琴開嗓唱了2段歌詞，也引起網友熱議。

北市錢櫃大火引爆各界關注，許多網友更是特別好奇主播張雅琴要如何以先前「狂嗆譚德塞」的風格來報導錢櫃失火一事。張雅琴於節目中有提到錢櫃火災一事，把重點放在儲藏室為何起火？誰把消防設備關掉的？張也說如果KTV、電影院一施工就關掉這些設備，這是需要究責的。不過，張雅琴也數度穿插0確診的新聞，她說真是又喜又悲，數度拿5死跟0確診來一起講。

張雅琴列出今日新聞重點，「5死9秒影片、今天0例、錢櫃關鍵硬碟、偉哲怒熱點」，其中張雅琴看了疫情指揮中心記者會的桌上卻擺了鬱金香，陳時中解釋，這是荷蘭送來的3999朵鬱金香，一度口誤將鬱金香講成玫瑰花，但馬上更正的新聞。

張雅琴一看到這裡，馬上想到邰正宵九百九十九朵玫瑰的這一首歌，然後她就哼唱了起來，並且加碼Under Lover 癡情套餐裡的「我要送你99朵玫瑰花…lalala乎你聽」。突然來一下哼歌獻唱也吸引網友注意，紛紛在YT上留言「雅琴姐又唱歌了」、「我一直以為雅琴姐專攻老歌，沒想到連UnderLover的歌也能哼幾句，強！」、「大家都在看雅琴姐怎麼報」、「果然，就是想辦法要先把風向帶給工人施工問題，不管工人施工的問題在哪裡？」、「講了半天終究推給基層」、「為什麼不問練台生為何call台北市官員？」不過，也有不紹人留言打氣「雅琴姐加油」。

(中時電子報)