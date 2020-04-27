乍聽「荷蘭在台辦事處」，所有人一定以為這個台是指台灣，結果一看英文名稱，才恍然大悟，原來此台非稱台灣，而是指台北。把台北簡稱台，荷蘭人真聰明，既投民進黨政府所好，又不得罪對岸。

荷蘭從來沒跟在台灣的中華民國有過外交關係，卻是歐洲對台灣最友善的國家之一，上個世紀80年代，荷蘭不顧中共反對，賣給我國兩艘潛艇，1983年率先與台灣通航，很長一段時間中共以降低雙方外交關係做為抵制。相較於英、法、德等歐洲國家，荷蘭對台灣算是有情有義，但台灣也投桃報李，大量採購荷蘭的飛機及船艦，空軍現役的福克50運輸機就是當時買的，但這次荷蘭以在台辦事處名義混充雙方關係升級，實在有點投機取巧。

從美國在台協會、法國在台協會，這個台都是指taiwan而非Taipei，荷蘭用台北混充台灣，不能説錯，但絕對有失光明正大，既然要稱在台辦事處，就大方用Netherlands office Taiwan，如果不方便，稱荷蘭台北辦事處也可以，實在沒必要魚目混珠。

撇開名稱不論，辦事處已比經貿辦事處層級提升，對台灣也算是一種突破，其實不用「在台」也沒關係，硬要用「在台」，也算讓台灣人見識到原來台北也可以簡稱台。

(中時 )