大陸2大主要官方媒體今日同步刊文砲轟美國務卿蓬佩奧，指責其以偏見與傲慢

煽風點火，造謠生事，是美國有史以來最糟糕的國務卿之一，其用心險惡，散播「政治病毒」，甚至「甩鍋」推責、嫁禍於人，堪稱「病毒幫兇」。

大陸官媒《人民日報》今日發表署名「鐘聲」評論文章稱，正當新冠病毒在美國露出最猙獰的面目，催演一齣又一出喪失生命的人倫慘劇之際，美國國務卿蓬佩奧露出了最猙獰的面目，四處散播同樣兇險的「政治病毒」，以偏見和傲慢煽風點火，造謠生事，力圖把全球都拉入對抗衝突的局面。

評論說，蓬佩奧到處搬弄是非，連續對中國造謠污蔑攻擊，拉幫結派向中國索賠、圖謀抱團敲。這個曾經掌控美國情報機關的國務卿，正在將美國國務院徹底「中情局化」。其四處散佈「政治病毒」，信口雌黃，連美國媒體都看不下去，指責他在疫情期間的表現將使他成為有史以來最糟糕的國務卿之一。

文章表示，奉勸蓬佩奧之流，停止喋喋不休的反華聒噪，摒棄不合時宜的冷戰思維，抬頭看一看事實，閉嘴聽一聽公論。

另外，另一主要官媒《央視新聞》也同步發表類似的評論稱，蓬佩奧作為美國首席外交官，在疫情防控上毫無作為，卻在給中國潑髒水方面跳得最凶，將他在中情局期間推崇的「撒謊、欺騙、盜竊」那一套演繹得淋漓盡致，給美國外交紀錄添上一筆又一筆道德污點，不斷地摧毀美國國家信譽。

評論表示，蓬佩奧的造謠污蔑可謂登峰造極，帶有反智反人類色彩，不由令人懷疑他是否已經「失心瘋」。在蓬佩奧這樣一個說謊成性的人面前，事實與真相是不存在的。然而，他叫囂鼓噪的音量越大，推卸責任、包藏禍心的目的也越明顯。疫情之下，蓬佩奧正在政治投機的路上越走越遠，企圖通過拙劣的表演積聚起周遭保守勢力的支持，幫助其實現邁向權力之巔的個人野心。

評論最後稱，蓬佩奧若一意孤行，繼續將政治私利置於公共利益之上，那麼他必將被美國人民所拋棄，在美國外交史上留下千古駡名。

(中時電子報)