北市消防局今晚於安檢不合格的錢櫃分店張貼公告為不合格店家，北市府明天將透過快遞送達，店家只要改善提出申請允許復業，經消防局確認合乎規定即可復業。（北市府提供／譚宇哲台北傳真）

北市錢櫃KTV林森店26日大火造成嚴重死傷，北市副市長黃珊珊今天下午率隊錢櫃6家分店聯合安檢，檢查結果晚間出爐，錢櫃敦南店、中華店、南京店、松江店消防安檢不合格，市府勒令即刻停業，並限期3日內改善缺失，否則將連續開罰。

北市消防局今晚於安檢不合格的錢櫃分店張貼公告為不合格店家，北市府明天將透過快遞送達，店家只要改善提出申請允許復業，經消防局確認合乎規定即可復業。（北市府提供／譚宇哲台北傳真）

消防局指出，此次聯合安檢除針對消防安全設備檢查外，也針對防火區劃、防火避難設施等動態違規及消防防護計畫核備情形進行重點查核，其檢查結果計有4家消防安全設備及防火管理不符合規定。

錢櫃南京東路店不合格項目為防火管理、廣播，松江店不合格項目為防火管理、廣播、標示，敦南店不合格項目為避難器具、排煙，西門中華店不合格項目為防火管理、灑水頭有阻擋、標示、照明。 消防局表示，已勒令安檢不合格的4家分店即刻停業，停業期間限期3日內改善相關消防安全缺失，逾期未改善者，將連續處罰至改善為止。

另外，市府將持續針轄內市所有電影院、KTV、MTV等封閉性娛樂場所加強檢查，若有違規事項，將依法加重處分。

(中時 )