27日為荷蘭國慶日，荷蘭為了向台灣表達謝意，專程空運3999朵鬱金香並搭配焦糖煎餅送至指揮中心，而今日疫情記者會中，指揮官陳時中面前的焦糖煎餅竟意外掀起討論，甚至連國師唐綺陽都忍不住表示，「時中部長，不要跟我搶直播置入生意啦」。

27日的疫情記者會上，陳時中面前擺放著荷蘭鬱金香以及焦糖煎餅，他表示，這是荷蘭代表處的心意，甚至還不時拿起焦糖煎餅，讓不少人對這款煎餅感到好奇。

而台灣的國師唐綺陽也在臉書上發文，她貼出一張群組對話截圖，表示自己的小編馬上找出了同款的荷蘭煎餅，讓她哭笑不得的表示，「時中部長，不要跟我搶直播置入生意啦，我的人氣怎比得過你，連我的小編都開始搜尋是哪一家的煎餅」，她甚至開玩笑地表示，要送書給陳時中，放在上面。

國師貼出與小編的對話。（摘自唐綺陽臉書）

貼文一出，引起網友熱烈回應，甚至有購物網站趁勢貼出荷蘭煎餅的連結，商品名稱就是「4/27記者會就是這款」，其他網友紛紛回應，「小編手腳很快」。

(中時電子報)