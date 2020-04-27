美國小型股在新冠肺炎流行期間遭遇雙重打擊，不僅在疫情爆發初期股價跌幅大於大型股，而且過去一個月來，反彈力道也較大型股遜色。

根據美國財經網站MarketWatch數據顯示，2020年迄今，美國小型股指標羅素2000指數跌幅約達26％，同期大型股指標羅素1000指數跌幅略高於4％。羅素2000指數在過去一個月上漲將近9％，同期羅素1000指數升幅超過14％。

新冠肺炎造成全球金融市場劇烈震盪，美股以前所未見的速度跌入熊市，股票投資人積極尋求安全的標的，紛紛將資金轉入入美國大型企業股票。美國股市自3月23日以來逐漸回穩，股價約回升四分之一。

包括微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet和臉書在內的美國科技巨擘，近一個月來股價開始反彈，連帶帶動大型股上漲。

分析師指出，科技類股近來表現相對強勁，原因包括科技產業的營業費用比其他產業低，而且在疫情流行期間，許多企業改採取遠端工作，帶動科技類股前景。

信安環球投資（Principal Portfolio Strategies）投資長傑布隆斯基（Todd Jablonski）表示，鑑於小型股近來賣壓沈重，他仍會持續關注小型股，不過他也增加大型股的持股比重。

傑布隆斯基表示：「科技巨頭帶動的股價漲勢，無法複製到其他市場領域。」美國淪為全球新冠肺炎疫情最慘重的國家，聯準會（Fed）推出一連串振興經濟計畫，打算購買價值數十億美元的投資級債券，此舉為大型股帶來有力的支撐。

傑布隆斯基指出：「債券的殖利率越來越低，但投資人仍可發現，央行盡力支撐大型成長股股價。」

(工商 )