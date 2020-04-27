發生聚眾鬥毆案件後，嘉義市警方今晚就針對KTV等易生聚眾鬥毆場所規畫擴大臨檢專案。（警方提供／呂妍庭嘉義傳真）

發生聚眾鬥毆案件後，嘉義市警方今晚就針對KTV等易生聚眾鬥毆場所規畫擴大臨檢專案。（警方提供／呂妍庭嘉義傳真）

發生聚眾鬥毆案件後，嘉義市警方今晚就針對KTV等易生聚眾鬥毆場所規畫擴大臨檢專案。（警方提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市一間知名的KTV，26日晚間發生青少年群毆事件，影片被放上臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」流傳，警方透過網路巡查主動偵辦，今27日晚間循線查獲首謀、動手打人和在旁助陣共11名青少年，並查出疑似是主嫌見前女友和現任男友舉止親密而醋勁大發，雙方暴口角後，各自找人到場助陣才演出全武行戲碼。

警方調查後指出，一名女子日前與男友等人相約在KTV包廂唱歌，席間前男友也到場同歡，未料前男友見女子與現任男友動作狀似親密，因而醋勁大發，雙方發生口角，前男友心有未甘，透過通訊軟體號召人馬集結，進而演變成多數人毆打少數人的群毆場景。

影片被PO上社群網站，警方網路巡邏一發現就組成專案小組，晚間逮獲11名涉案青少年，偵詢後依刑法150條聚眾鬥毆罪嫌及少年事件處理法函送嘉義地檢署及嘉義地方法院少年法庭偵辦。

嘉義市警局第一分局分局長蘇玉坪表示，本案並未報案，所幸透過警方內控的輿情監看及網路巡邏，主動發現偵辦，並迅速將首謀等涉案人移送法辦，適時展現警方捍衛社會秩序的執法決心，後續並將擴大追查其他共犯，調查有無幫派背景。

因才剛發生錢櫃KTV火警意外，又正值防疫期間，發生聚眾鬥毆案件後，嘉義市警方今晚就針對KTV等易生聚眾鬥毆場所規畫擴大臨檢專案，欲加強對易滋生治安顧慮處所的臨檢等勤務作為，嚴防類此案件再發生，並藉由強勢執法，達到有效壓制街頭、酒店、KTV等場所聚眾鬥毆情形。

(中時 )