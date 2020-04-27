罷免高雄市長韓國瑜投票訂於6月6日，依照相關規定，韓在4月30日前需向中選會繳交答辯書，且至少應舉辦1場公辦電視說明會；不過，韓幕僚表示，韓國瑜「市政優先、防疫第一」的原則不受任何政治活動影響，傾向不電視辯論會，若最後罷免方及中選會堅持要辦，韓也不會參加。

「公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法」第86條規定，公辦電視說明會至少應舉辦1場，但經領銜人及被罷免人雙方同意下不辦理者，應予免辦；韓國瑜幕僚27日晚間證實，防疫工作忙得焦頭爛額，也避免激化雙方對立，即使未來要辦電視辯論會，韓也已經確定不會參加。

近韓人士分析，選舉是主動去爭取某個職位，參加電視辯論會可以將政見說清楚，罷免則是被迫參與，如果還上電視辯論會去配合演出，感覺很奇怪，此時此刻韓國瑜做好市政、防疫，應該比參加辯論會更能夠爭取市民支持。

不過，據了解，韓陣營對答辯書相當重視，罷免案宣告成立後，幕僚即開始進行內部作業，分頭整理市政成績、韓一路走來的心路歷程、如何看待台灣社會發展、如何善盡市長職責等面向，草稿近日正在整併，幕僚強調，這些都會提供給市長參考，但韓國瑜本人對答辯書有自己的看法，一切需等他拍板定案，最晚在30日截止時間前會遞交至中選會。

中選會指出，該罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：

(一) 109年4月17日 罷免案成立之宣告

(二) 109年4月30日前 被罷免人提出答辯書

(三) 109年5月5日前 發布罷免公告

(四) 109年5月17日 投票人名冊編造完成

(五) 109年5月22日至6月5日 辦理公辦電視罷免說明會

(六) 109年6月2日前 公告罷免投票人人數

(七) 109年6月6日 投票、開票

(八) 109年6月12日前 審定罷免投票結果

(九) 109年6月12日 公告罷免投票結果

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(中時 )

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