特斯拉準備復工 23:212020/04/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據內部文件顯示，電動車大廠特斯拉（Tesla）要求部分員工在4月29日重返工作崗位，以便讓加州佛利蒙（Fremont）工廠回復運作，不過加州衛生當局仍未解除防疫措施，限制特斯拉在5月3日之前只能從事「最低限度的基本運作」。 (工商 ) #特斯拉 #運作 #加州 #準備 #復工 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉馬斯克挨告 七月將受審 14:412020/04/24 財經 17年都沒賺、美國廠因疫情停工 特斯拉憑什麼股價飆漲7成？ 17:002020/04/25 財經 特斯拉逆勢調漲陸製車款售價 04:092020/04/25 全球財經 化工族群拚逆襲 長興、材料、南寶接單暢旺 04:092020/04/26 財經要聞 美車廠五月復工 工會：太倉促 04:102020/04/27 全球財經 水泥股殖利率逾6％ 中長線買盤青睞 04:102020/04/27 證券．權證 紅木、詩肯H1營運恐不樂觀 04:102020/04/27 證券．權證 政策利多 A股基金拚續航 04:102020/04/27 投資理財 寧德時代將供貨 陸產特斯拉預計降價10％ 09:472020/04/27 兩岸 《國際產業》無視封鎖令 傳特斯拉要求費利蒙廠周三復工 10:512020/04/27 財經 財經熱門新聞 出具工作事實證明即可申貸 勞工紓困貸款 拚5／1前上路 - 財經要聞 - 工商時報 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 注意！5月賣股走人？大咖洩驚天秘密 - 即時 買完就賣…大隻散戶來亂？明天押股留意3件事 - 財經 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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