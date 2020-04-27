據內部文件顯示，電動車大廠特斯拉（Tesla）要求部分員工在4月29日重返工作崗位，以便讓加州佛利蒙（Fremont）工廠回復運作，不過加州衛生當局仍未解除防疫措施，限制特斯拉在5月3日之前只能從事「最低限度的基本運作」。

(工商 )