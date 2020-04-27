空巴示警疫情衝擊大 23:202020/04/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空中巴士（Airbus）執行長法瑞（Guillaume Faury）在第一季業績出爐前幾天，透過郵件向員工說明新冠肺炎對業務的衝擊，稱空巴「燒錢的速度前所未見」，意味著公司將進一步裁員，且近期生產率銳減逾三成尚未反映最壞的情況。 (工商 ) #空巴 #空中巴士 #Airbus #執行長 #法瑞 也許您會感興趣 推薦閱讀 美企高層掀減薪潮 擴大發放股票獎勵 04:092020/04/23 全球財經 奧丁丁集團執行長王俊凱 贈米弱勢家庭紓困 12:042020/04/23 社會 公益拖鞋 逗點義賣疫起來 04:102020/04/24 生活新聞 一個400元牛排餐盒怎外送？王品執行長曝開腦洞歷程 16:012020/04/26 財經 Impossible Foods執行長布朗 與員工同陣線 才是最好的生意 04:092020/04/26 全球財經 錢櫃執行長：先致贈罹難者家屬10萬元慰問金 21:422020/04/26 財經 輝達執行長黃仁勳將發表GTC 2020主題演說 09:032020/04/27 財經 《國際產業》空巴面臨生死關頭 警告員工恐擴大裁員 15:232020/04/27 財經 空中巴士產線面臨嚴重危機 警告將大裁員 22:352020/04/27 國際 財經熱門新聞 出具工作事實證明即可申貸 勞工紓困貸款 拚5／1前上路 - 財經要聞 - 工商時報 注意！5月賣股走人？大咖洩驚天秘密 - 即時 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 買完就賣…大隻散戶來亂？明天押股留意3件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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