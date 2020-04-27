空中巴士（Airbus）執行長法瑞（Guillaume Faury）在第一季業績出爐前幾天，透過郵件向員工說明新冠肺炎對業務的衝擊，稱空巴「燒錢的速度前所未見」，意味著公司將進一步裁員，且近期生產率銳減逾三成尚未反映最壞的情況。

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