今年大學個人申請及繁星陸續放榜，屏東美和高中共有6人透過多元管道錄取醫學系、牙醫系及中醫系，創下建校以來歷史紀錄，也締造醫學系七連霸的亮麗成績。美和高中7年共培養了14名醫科生，對鄉下學校而言，成績相當亮眼。

曾勤雅以學測5科75滿級分錄取高雄醫學大學醫學系，她的爸爸是醫生，受到父親影響與啟發從小就立志當個醫生，曾參加外交小尖兵選拔獲得優異成績。陳蘊安錄取中國醫藥大學中醫學系，因幼時曾罹患蕁麻疹，經中醫調理後痊癒，因此立志報考中醫學系。

阿美族的徐子晏這次不但繁星申請馬偕醫學系，並以原住民身分申請衛福部醫事人員養成計畫，錄取成大牙醫、高醫牙醫、義守大學醫學系，他說看到部落醫療環境困乏，所以立志行醫。田舒茜錄取中山醫學大學牙醫系，她從離島小琉球到美和就讀，非常不容易。

林京翰錄取中國醫藥大學醫學系，除了功課好外也喜歡攝影，是學校活動的專屬攝影師；陳鈺涵錄取中山醫學大學醫學系，她出身農村，未來希望能為偏鄉醫療盡一份心力。

校長曾焜宗說，美和高中這屆高三學生締造歷史，不僅參加繁星推薦獲得台、清、交、成、政及中字輩大定全壘打的佳績，在新冠肺炎疫情嚴峻的此刻，希望他們未來能成為優透的醫師，回饋母校及社會。

(中時 )