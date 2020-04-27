金正恩發賀電給南非總統 23:142020/04/27 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓領導人金正恩在本月11日出席勞動黨會議後就沒有再公開出現。引起外界揣測。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據朝中社4月27日報導，北韓國務委員會委員長金正恩27日向南非總統拉馬福薩發去賀電。 朝中社的電文如下： “在貴國人民的意義深遠的民族節日——自由日之際，我以朝鮮民主主義人民共和國政府和人民的名義向你和南非共和國政府以及人民致以熱烈祝賀。朝鮮人民衷心祝願友好的南非人民在謀求民族團結、實現國家社會經濟發展的工作中取得更大的成就。 借此機會，我確信我們兩國之間的傳統友好合作關係將不斷擴大和發展。” 這是北韓連續幾天向外發布金正恩對國內外的訊息。一般認為，意在澄清外界的謠傳。 (中時 ) #金正恩 #朝中社 #南非總統 #27日 #北韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 17:562020/04/24 兩岸 金正恩接班人不是金與正？北韓前外交官：他才是人選 10:062020/04/25 政治 基隆完全中學體育班升學率高 報名自27日開跑 11:372020/04/25 生活 你相信金正恩病危嗎？大半網友竟都說... 21:132020/04/25 政治 傳金正恩變植物人？北韓官媒首曝最新近況！ 08:592020/04/26 政治 金正恩真出大事？外媒點名5月這天是關鍵 09:202020/04/26 國際 神隱多日 專列停靠元山 04:102020/04/27 國際大事 美韓稱金正恩還活著！平壤卻爆恐慌搶購潮 08:432020/04/27 政治 金正恩不是動心臟手術？脫北高官：朝射飛彈時恐發生意外 08:442020/04/27 國際 紐西蘭開始解封 總理阿爾登：我們贏了！ 16:432020/04/27 國際 國際熱門新聞 1分鐘看世界》金正恩還活著 英相今日復工 - 國際 金正恩將「死去活來」？北韓不乏先例 - 國際 金正恩不是動心臟手術？脫北高官：朝射飛彈時恐發生意外 - 國際 找到了？雲南蝙蝠病毒基因與新冠病毒基因相似度達96.2％ - 國際 美韓恐爆衝突？川普索天價駐軍費 文在寅也硬了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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