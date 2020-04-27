據朝中社4月27日報導，北韓國務委員會委員長金正恩27日向南非總統拉馬福薩發去賀電。

朝中社的電文如下：

“在貴國人民的意義深遠的民族節日——自由日之際，我以朝鮮民主主義人民共和國政府和人民的名義向你和南非共和國政府以及人民致以熱烈祝賀。朝鮮人民衷心祝願友好的南非人民在謀求民族團結、實現國家社會經濟發展的工作中取得更大的成就。 借此機會，我確信我們兩國之間的傳統友好合作關係將不斷擴大和發展。”

這是北韓連續幾天向外發布金正恩對國內外的訊息。一般認為，意在澄清外界的謠傳。

(中時 )