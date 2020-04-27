退休警察王國志在泰武鄉舊武潭部落打造「老潭巷接待家庭民宿」，融合現代及原住民風。（潘建志攝）

退休警察王國志在泰武鄉舊武潭部落打造「老潭巷接待家庭民宿」，融合現代及原住民風。（潘建志攝）

退休警察王國志在泰武鄉舊武潭部落打造「老潭巷接待家庭民宿」，可一覽屏東平原美麗視野及夜景，號稱「百萬夜景」。（潘建志攝）

屏東泰武鄉居民王國志警察退休後，回到故鄉舊武潭山上，打造「老潭巷接待家庭民宿」，融合現代及原住民風格，一圓多年來夢想。舊武潭可說是高屏地區最佳的遠眺地點，號稱有「百萬夜景」，白天黑夜各有各的特色，美到讓人不忍眨眼。

王國志在當警察時，就想要退休後回到山上開間餐廳或民宿，因為廚藝頗佳，最後選擇開餐廳，用退休金蓋了一間新房子，從興建到設計，全都一手包辦，讀美術的兒子也幫了許多忙，就位在部落主要道路旁，充滿設計感十分顯眼。

不過開餐廳後雜事頗多，身體無法負荷，加上三不五十就有路過的旅遊進來詢問是不是民宿，有沒有房間，讓他覺得不做民宿好像對不起自己，便又再花一筆錢將餐廳改為民宿。

由於是餐廳改建，就只有1間24坪的大房間，包含床及起居空間，可住2到6人，房價以人數計算。裝潢融合現代及原住民風格，有許多原住民擺飾及圖畫，住宿6人還有DIY活動，學做原住民小飾品、手鍊、鑰匙圈。開幕迄今雖少有宣傳，但假日幾乎客滿。

王國志說，舊武潭視野極佳，不但屏東平原盡收眼底，能見度好的話，高雄85大樓、義大摩天輪、南二高斜張橋、海上珍珠小琉球都能看得到。看夜景的最佳季節在春末、夏季及初秋，其中4到6月最適合，最好3點過後上山，既能看到夕陽染紅天地、大海的壯麗景象，又能見到入夜後萬家燈火。

(中時 )