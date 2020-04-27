去年角逐威尼斯金獅獎的義大利黑幫片《聽教父的話》將於4月30日勞動節連假檔期上映，這部改編國寶級經典劇作的電影，將顛覆觀眾對黑幫電影的想像。該片改編自義大利家喻戶曉的同名舞台劇，故事講述義大利犯罪率最高的拿坡里有位備受敬重的教父，所有解決不了的恩怨情仇，只要進到教父的豪宅大院裡讓他「喬」一下，一切都能迎刃而解。

看起來平凡無奇的一天又將展開，教父還不知道這次他牽扯上的事件，將會改變他的人生。電影透過簡單的場景調度，在一天的時間軸裡，將一位地方領袖的個人魅力與他的人際關係極具詩意地細細描述，讓看似硬派的悲劇英雄故事變得更加溫柔，開創了黑幫電影新風格。該片也帶著拿玻里教父精神走進威尼斯影展主競賽殿堂，首映結束後還獲得全場觀眾起立鼓掌，熱烈掌聲持續8分鐘之久。

《聽教父的話》原著劇本由義大利國寶劇作家愛德華多迪菲利波 （Eduardo De Filippo）根據家鄉的老友真人真事所創作，故事裡展現了江湖英雄的豪情，也重新定義了善與惡的界線，因此該劇於1960年首演後大受觀眾好評 ，被譽為傳承莎士比亞與杜斯妥也夫斯基的大師之作，不僅錄製成劇院轉播版在電視台放送，60年間更不斷被改編不同版本的舞台劇在劇場上演。本片依據導演馬利歐馬爾多那（Mario Martone）2018年改寫的劇院版本做基礎，邀請劇場原班人馬一起回歸，耗時4週完成拍攝，延續俠義精神讓教父躍上大銀幕。

此版《聽教父的話》與原作最大的不同，便是主角原先設定為德高望重的地方耆老，但在馬爾多那的劇本裡，卻成了風度翩翩、瀟灑又有魅力的青壯年教父市長。導演馬利歐．馬爾多那接受採訪時表示：「這是男主角法蘭契斯科狄拉瓦（Francesco Di Leva）的點子，他從小便很喜歡這個故事，也一直覺得這個遊走於善惡邊界的角色很迷人，但他自己年紀還不到40歲，於是當他來找我合作《聽教父的話》時就提出這個想法，我也覺得很有趣便試了。」《聽教父的話》30日在台上映。

(中時 )