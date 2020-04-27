王力宏在《天賜的聲音》節目勇奪金曲。照片提供：宏聲音樂

王力宏在《天賜的聲音》節目勇奪金曲。照片提供：宏聲音樂

王力宏本月復工浙江衛視《天賜的聲音》，以雲錄制方式展現音樂爆發力，上集他與丁噹合作羅大佑經典《鹿港小鎮》勇奪金曲（第一名），前（25日）晚播出與那吾克熱改編《飄向北方》，又再度連莊拿下金曲，王力宏一展「舌燦蓮花」神技，在25秒的rap中不可思議的饒舌了228個字，平均一秒念9個字，節目一播出造成全網暴動，登上「微博熱搜」前十名，截止目前閱讀量超過1.1億。「王力宏rap」更是登上了抖音熱搜榜第4位，「王力宏」登頂虎撲熱搜第1位。

自從王力宏回歸《天賜的聲音》，從第六期開始收視更衝高，蟬聯兩期（第八期、第九期）推薦金曲。王力宏用「高音」、「快嘴rap」加上「電音」元素，再一次slay全場，情緒表達淋漓盡致，不但氣場全開，雲錄製Live的功力更即時造成網上轟動，被挑起音樂經絡的網友更紛紛即時留言到節目，造成銀幕「爆屏」，滿滿整個畫面全部是流動的字河。王力宏事後觀看回放時，也興奮不已，「謝謝粉絲們熱烈的支持和喜愛！」

王力宏和黃明志合作的《飄向北方》，一推出就空降KKBOX新歌排行榜冠軍，並蟬聯77天華語日榜冠軍，攻下KKBOX華語年度單曲第二名佳績，且歌曲上線僅2天YouTube點閱次數便飆破百萬，4個月就有超過5千萬人次觀看，290天便突破了1億點閱率，更是斬獲2017年熱門音樂影片冠軍，成為台灣2017年最夯音樂影片。截止目前YouTube點閱率已高達1.6億，火熱程度可說是不讓國際西洋巨星專美於前！

(中時 )