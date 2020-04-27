感染新冠肺炎(COVID-19)症狀，逐漸出現變化，從一開始的發燒，到味覺喪失、腹瀉等，而現在有許多國家發現肺炎感染者，腳趾會出現皮膚病的症狀，知名兒科醫師徐嘉賢表示日前看病，發現孩童腳趾長疹子，一問之下卻得到媽媽淡定回答，醫師直呼「差點綜藝摔」。

醫師徐嘉賢在臉書「黑眼圈奶爸 Dr.徐嘉賢醫師」分享經歷，表示因為肺炎個案部分出現腳趾會有特殊疹子，因此看診都會請病患脫下鞋子檢查，日前替一位小朋友看診，檢查腳趾時發現上面有圓形深色疹子，且腳背面也有這些圓形、分佈均勻的疹子。

看到這些疹子頓時有點緊張，結果媽媽反應非常淡定，「因為他喜歡穿布希鞋，那是被曬黑的關係」，看著小朋友的洞洞拖鞋，回頭看腳上的「疹子」，令醫師哭笑不得，只能貼切的用綜藝摔形容當下心情，並表示「這位小朋友啊！奶爸Dr.已經算是大叔等級了，經不起這樣的驚嚇好嗎」。

(中時電子報)