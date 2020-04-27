母親節將至，鳳小岳和他的母親，上默劇團總監孫麗翠難得一同入鏡，為「FlowerFlower 花的」精品玫瑰花品牌拍攝母親節企劃，現場兩人超親密的自然互動，也勾起他過去跟媽媽的許多回憶：「其實從小開始，因為媽媽劇團表演的關係，經常跟著她世界各國到處跑，所以跟媽媽的感情一直都很好。媽媽是一個生活很簡單的人，平常也很講究有機、天然、健康，不論物質上或是吃的食材，都會選擇最自然，不添加其他人工成分的產品，穿著的衣物也是只選用天然的棉或是麻質製作，從小她也是這樣教導我的，自然、簡單而純粹的事物最美好。」

鳳小岳的媽媽做的是默劇表演，她曾經說過：「她認為默劇是表演藝術中，最『純粹』的一種肢體表演。」鳳小岳印象中小時候過母親節時，都滿簡單的，「媽媽從來也不會特別要求或是期待什麼。反而是輪到我過生日的時候，媽媽會一直說：『生日要感謝的人應該是我！』那個時候我還小沒有聽懂是什麼意思。」直到他成為父親，看到身邊的太太辛苦付出，還有一路走來陪著孩子成長的過程，他才真正意識到媽媽那時候說的話。

鳳小岳表示最近因為疫情的影響，反倒讓他多了許多時間能夠跟家人以及媽媽一起相處，「像今年的母親節，也許不能到外面慶祝，不過即使在家也能跟家人一起度過最美好的時光。我計劃下廚做一頓飯給最愛的媽媽和太太，還有兒子，全家人一起用餐。」

(中時 )