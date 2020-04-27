「暴風女」亞莉珊卓希普大談人鬼戀，為戲零下15度泡低溫湖水。（威視提供）

浪漫電影《觸不到的愛》找來變種人「暴風女」亞莉珊卓希普，與尼可拉斯漢米頓大談人鬼戀，兩人翻轉形象的動人演出令人驚艷。片中兩人因遭遇車禍而分處陰陽兩界，亞莉珊卓為了思念死去的男友，除了一直保留男友遺物，還瘋狂地畫下他的樣貌，卻也因此意外召喚出受困於陰陽兩界的男主角。

不管身體會逐漸虛弱，亞莉珊卓還是堅持靠畫畫來聯繫死去的男友，只為見他一面。如此催淚動人的劇情，不禁讓人聯想電影《第六感生死戀》中令影迷難以忘懷的經典拉胚情節，還因此被網友喻為是「青少年版的第六感生死戀」，讓電影未上映前便充滿討論話題！

該片遠赴加拿大科隆納小鎮拍攝，將許多壯觀、浪漫的山湖美景盡收電影之中，卻也讓女主角亞莉珊卓吃了不少苦頭。為了拍攝電影中最虐心的一場戲，亞莉珊卓必須在零下15度的酷寒冬日裡，泡在冰冷的湖水中拍戲，敬業的她堅持親自上陣不用替身。

事後導演更是在IG上發文稱讚：「辛苦的亞莉珊卓忍受了好幾天低溫只為我完成拍攝。」對此她樂此不疲地說：「這是個很有趣的經驗。我永遠不會忘記在這一起拍攝的工作人員。我也很榮幸能夠講述這個充滿愛的故事，希望下次還能有機會回到這裡！」《觸不到的愛》5月8日起全台威秀影城獨家上映。

(中時 )