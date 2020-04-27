電影《海邊走走》由曾操刀《神鬼戰士》、《悲慘世界》等片編劇的威廉尼克森執導，故事改編自他和父母之間的真實往事，找來金球獎影后安妮特班寧，攜手英國資深男星比爾奈伊，演出一對結縭29年，卻漸行漸遠，最終走向離婚一途的夫妻。

2位影壇大咖在片中有許多吸睛的對手戲，一場妻子葛瑞絲（安妮特班寧飾）在丈夫艾德華（比爾奈伊飾）坦承「愛上別人」後，來到律師事務所協議離婚的戲，葛瑞絲牽著新養的小狗出席，並直接以外遇丈夫的名字呼喚小狗，將他的地位貶低到連狗都不如。

而律師接著正義凜然地說：「我必須說這份協議對妳很有利，法庭不會判這麼多給妳，妳能得到這整個家的全部價值。」葛瑞絲不甘示弱反問：「如果我變成寡婦是不是能領更多？」在律師回答「是」後，立刻轉頭向外遇夫說：「那你還不如死掉算了。」

對於這些劍拔弩張的演出，導演威廉尼克森表示：「我深愛我的父母，看著他們為對方帶來極大的痛苦，我真的想要在電影中盡量公平，讓他們盡量對等。我試著讓觀眾了解，我父親為何用這麼殘酷的方式離開我的母親，以及她為何總是這麼盛氣凌人。」《海邊走走》5月15日在台上映。

(中時 )