又一港商服飾品牌撤台！Esprit集團27日行文台灣各大百貨商場指出，將於六月底結束亞洲市場，這其中包括新加坡、馬來西亞、台灣、香港、澳門等零售相關業務。

稍早據港媒報導，目前ESPRIT（思捷）在亞洲有56間零售店，包括台灣、新加坡、馬來西亞、香港及澳門，預計關店計畫將陸續在年度末前完成。據傳未來將專注於歐洲市場，並繼續中國大陸的合資公司業務以及亞洲的批發業務等。

Esprit港商思捷台灣分公司指出，鑒於目前Esprit與台灣各個百貨商場的合約期各有不同，台灣方面會在與各商場研議後續相關事宜，並進行大型出清活動，預計按香港總部計畫在六月底前撤櫃。

ESPRIT品牌原本於1968年由Susie Russell及Douglas Tompkins在美國舊金山創立，後由台灣女星林青霞的先生邢李原創立的思捷遠東代理進到亞洲。

據悉，從去年台灣陸續進行組織瘦身，儘管台灣部分比例算小，仍列在亞洲市場閉店範圍，考量大陸市場大，雖受到疫情衝擊，但一旦恢復仍有人口紅利題材，台灣方面目前包括SOGO忠孝店、比漾廣場(永和店)、新光三越信義店A11門市、台中中友百貨店、巨城等，於27日均陸續收到Esprit台灣分公司相關通知，會在近期進行出清特賣，以維持既有現金流。

(工商 )