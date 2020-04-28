每當時節慢慢步入初夏的四、五月，總是有一連串令人期待的自然景觀盛宴，像是最近季節限定的美景，有著台灣四月雪浪漫美名的油桐花季，隨著在山林間吹起的溫暖春風，台灣的山林小徑也搖身一變，鋪上美麗的碎花地毯。

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友熱議的全台熱門賞油桐花地點分別都在哪裡？

第十名、小粗坑古道（桃園市）

雖然桃園較少熱門的賞桐地點，但位於龍潭的小粗坑古道，每逢油桐花季到來，就會悄悄換上雪白的油桐花衣裳，點綴著整條林間小徑，給人一種彷彿走入飄雪國度的奇妙體驗。比較特別的是這裡通常開花的時間較晚，最好別太早來才不會撲空。

第九名、十二寮古道（新竹縣）

賞桐花的熱門景點十二寮古道，實際上就位於峨眉湖畔的東南側，共計有七個登山口，每條步道的步行時間從半小時至兩個半小時不等。來這裡不僅可依照自己的體力自由選擇，漫步在山間小徑吸收芬多精的同時，還可以享受獨一無二的賞桐樂趣。

第八名、承天禪寺步道（新北市）

沿著小溪旁的步道漫步，一路往承天禪寺的方向走，山林間迎面而來的徐徐微風，讓人既放鬆又愜意，沿途上別忘了留心周遭，細細品味散落於步道兩旁的雪白油桐花，此外，這裡浮在水面上的桐花也別有一番意境，是不少攝影玩家捕捉油桐花美景的熱門地點。

第七名、藤山步道（彰化縣）

只要在導航打上「員林藤山步道」就可以來到此地，桐花盛開期間，這裡總吸引大批的遊客爭相前來朝聖。從步道口走進來，兩側綻放的桐花隨著步伐慢慢映入眼簾，對應滿地美不勝收的桐花雪景更是令人難忘！

第六名、荷苞山登山步道（雲林縣）

位於雲林的荷苞山登山步道，除了是當地人平時踏青的熱門地點，也是全台油桐花最早盛開的地方。一旁的荷苞山公園內還設有免費停車場，開車前往只要從國道3號南下，至古坑台西交流道接149甲線，幾分鐘內就可以抵達，相當便利。

第五名、桐花公園（新北市）

同樣位於土城的桐花公園，其實就在另一個賞桐熱門地點承天禪寺的下方，桐花盛開的周末期間，總是可以吸引大批的遊客前來朝聖，有時人甚至多到還要排隊，想要避開人潮，建議可以趁著清晨的時間出發，享受清幽的桐花之旅。

第四名、十八尖山（新竹市）

過去曾為軍事防空要塞的十八尖山，如今成為休閒踏青的賞桐好去處，後山眾多的油桐樹，每逢桐花季便會齊開綻放，美不勝收！這裡除了可以欣賞桐花之外，還可以認識在地豐富的客家文化底蘊，喜歡知性之旅的人千萬不能錯過。

第三名、獅頭山步道（新竹縣）

位於新竹縣的獅頭山步道，其實就在以客家菜知名的歇心茶樓旁邊，茶樓本身相依油桐樹而建，自成一個相當熱門的賞桐景點。獅頭山步道有許多不同的分支小徑，每條步道各有特色，唯一的共通點則是都有如雪片般的油桐花灑落！

第二名、三生步道 （新北市）

誰說北海岸沒有賞花景點？位於三芝的三生步道就是個除了可以賞油桐花之餘，往北到海岸邊還可以抓螃蟹的好去處。這裡的步道特色為路線規劃採環狀，全程走完不用一個小時，且山路多為平坦好走的鋪石路或階梯，走起來輕鬆不費力，是個適合全家大小一同前來的親子共遊賞桐地點。

第一名、挑水古道（彰化縣）

位於彰化芬園的挑水古道，清朝時當地居民面臨缺水問題，於是於此處挖了兩口取水井，為了取水需求這條挑水道也因應而生，如今成了欣賞美麗油桐花的好地方之一。看著這邊的油桐花一片一片的飄落，讓人有種身處在北國的浪漫風情；步道的前半段就可見到油桐花的蹤影，沿路一直往上步行到最後，更可以看到油桐花盛開的美景。

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(中時電子報)