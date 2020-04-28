韓國衛生部長宣布，將吸菸者列入新冠肺炎高危險群並加強管理，美國紐約市長白思豪更點名吸電子菸可能是讓美國年輕人罹患新冠肺炎的元凶！另外，國際多項醫學研究均已證實，使用紙菸、電子煙、加熱菸等任何菸品都是新冠肺炎的高危險群。

台灣醫界菸害防制聯盟發起人、國家衛生研究院温啟邦名譽研究員表示，吸菸會促長全身發炎，使白血球增加、C反應蛋白增加，肺部就持續有隱性慢性肺炎，而吸菸也會壓制體內免疫系統，減少抵抗力，進而容易受到感染，所以吸菸者遇上新冠肺炎，身體會很快崩潰。

根據實際數據顯示，吸菸者的死亡風險本來就比不吸菸者高，一旦得新冠肺炎，死亡風險更可高達14 倍；另外，美國南卡大學研究也指出，吸菸者容易使病毒侵入人體繁殖，還會導致ACE-2受體增加，而新冠病毒特別會藉由ACE-2受體進入人體，即使能保住性命，肺部也會留下永久損害。

臺北榮總家醫部賴志冠醫師表示，義大利是歐洲新冠疫情的重災區，依據英國牛津大學統計報告，義大利新冠肺炎死亡率為12.8%，但吸菸者的死亡率高達24%。美國科學人雜誌指出，評估新冠肺炎的威脅不可只看病毒本身，還需考量個人健康行為，加州大學舊金山分校教授Michael Matthay提醒，使用任何菸草產品或電子菸，不但會增加新冠肺炎感染風險，且患者治療效果欠佳、不易康復，持續惡化比率與死亡率皆顯著高於非吸菸者。

美國國家藥物濫用研究院（NIDA）強調，即使不含尼古丁之電子菸氣霧也會破壞肺部結構、加重發炎、降低抵抗感染的能力，而易受新冠病毒傷害。賴志冠進一步指出，除了ACE-2受體外，美國北卡羅萊納大學研究證實，尼古丁刺激肺部蛋白酶分泌，引起肺氣腫與細支氣管擴張，增加病毒感染風險。

多數吸菸者患有慢性肺病或肺功能受損，原本就極易受到各種肺部感染侵襲，此外，臺北醫學大學全球衛生暨發展碩士學位學程高志文老師說，在疫情延燒期間，使用菸品或是電子菸時，手指及可能已受污染的菸品都會接觸到嘴唇，提高病毒由手向口傳播的可能性，甚至吸菸者使用水菸時經常會共用口器與軟管，更是促進新冠病毒在公共場所及社會環境中的傳播。

此外，高志文進一步指出，吸菸導致吸菸者需氧量增加，或降低身體正常利用氧氣的能力，因此，使得罹患呼吸道感染的吸菸患者出現雙側病毒性肺炎風險較高。

延伸閱讀：

(中時電子報)