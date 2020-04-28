***免責聲明：本文所提之內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***

先講好這是在「股海老牛抱緊享富」社團內部做的調查，調查時間不長所以人數不多，但隱約可以看出一些輪廓，調查結果也給各位夥伴做為參考。那就讓我們繼續看下去囉～

一個月前各國股市慘不忍睹，美股崩跌30%，再附贈4次熔斷，當時台股也跌落萬點神壇、狂殺24%；一個月後台股站回萬點，上周五大漲200點又是一片紅通通。投資人看到什麼，那又學到什麼，只有自己最清楚。

我請社團中的夥伴留言，如果下次再出現下殺千點，你最想撿什麼？分享你的首選給大家做參考吧～

圖：統計股災撿寶Top5

先講最熱門的兩檔ETF：0050(台灣50)跟0056(高股息)，在3/19~4/17這段期間中，漲幅同為21%。

經過統計得出的前5名分別如下：

1. 台積電(2330)

護國神G在上周五(4/17)的表現亮眼，這段期間漲幅23.6%，所以出現人人都想要的情況，得到的票數最多；但通常小資族不會去碰台積電，不過呢～如果資金不夠的話，請用零股定期定額買進，長期投資就會有出乎意料的結果。

2. 玉山金(2884)

玉山金，這段期間漲幅31.5%，是老牛最愛的「有吃又有拿」的金融股，我在股災時錯過了撿玉山金時機，但運氣不錯地，有撿到其他兩家金身不倒股相對低點，漲幅也有20%以上。有關老牛對金融股的看法，有興趣可以看下面這篇文章的說明：

3~4 聯華(1229)、台泥(1101)

這兩家公司我就不細講了，過去表現都不錯，也是大家很愛的標的，還有高殖利率護體。

5. 緯創(3231)

緯創，這段期間漲幅39.7%，因為吃到宅經濟-「筆電」跟「伺服器」題材，再加上今年今年發出2元股利，就算以目前26.06元來計算，殖利率都還有7.7%，所以這波股災後快速反彈，報酬率將近40%。

不得不提醒大家有些個股被當成防疫概念股、宅經濟等題材炒作，股災時也能紅通通，如果熱度消失那就是等著被出貨的時候；但高殖利率絕對是保底又防身，”投資”人都不應該缺少的護身神器。

【下跌時抱得安心】

這波大盤反彈2000點，如果你是最厲害的人可能賺到超過30%；手腳慢點頂多搶到10~15%左右；剩下只喝到幾%的肉湯。所以你說很多人都賺錢嗎？！那倒也未必，很有可能是你沒看到他之前賠了多少錢罷了。

真心誠意的說，這波股災來的快，跌幅又深，正當大家都還心驚膽跳的時候，就立刻反彈拉升；更在大家不敢置信的時候，繼續上漲站回萬點。大多數人都是因為自己「少賺」這波而感到可惜，不過老牛倒不這麼認為，其實加深你怨嘆程度的是因為停損賣出後的大幅反彈。而停損是當下所做出保護自己的措施並沒有對錯，只要沒有被抬出場畢業，都還有機會賺回來的。

我在之前的文章(🔗專訪訪稿_聊疫情影響/部位調整)也有提到，對這波股災的看法，其實真正害散戶賠錢的，不是大盤的漲跌，而是情緒；情緒不穩，很容易做錯投資。

而這波股災我做了3件事情：

1. 檢視持股增加信心

2. 降低成長股讓自己安心

3. 加碼金身不倒股讓自己放心

即便沒預料到反彈會來得如此之快，在正確的投資心態下，也沒有太多變數來影響我接下來的做法。所以不管接下來不管是震盪、不管是續漲、更甚至往下，在股市中賺得不是快錢，賺的是安心。還是送給大家那句老話，找到能讓你「下跌時抱得安心，上漲時抱得開心」的股票，才能常保你在股市中平平安安、才能讓你在股市中活的長長久久。

※本文由股海老牛授權轉載，原文刊載於PressPLay

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(中時電子報)