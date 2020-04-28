相信喜歡看周星馳電影的朋友都知道《唐伯虎點秋香》裡面的一個橋段，秋香在中了「面目全非腳」以後果真面目全非，被喬裝成華安的唐伯虎使出「還我漂漂拳」噗通噗通一拳一拳扁回來，這才恢復原本的美貌，甚至更亮麗動人。現實生活中，「還我漂漂拳」還真的存在呢！他就是座落在信義區巷弄裡，深受明星藝人喜愛的傳統整復推拿店──唐居整復。

店名其來有自 竟是一段歷史往事

相傳「小顏術」源於唐朝，是當時名醫在養生方面的精華，歷時數載，終於研製出保持容顏不衰的小顏秘術。著名的武則天也曾使用這種小顏秘術，即使年過60 仍面如少婦，外邦使者見到她的容貌後驚嘆不已，不敢相信這位女皇帝的真實年齡。以至於後來歷代皇后妃嬪等少數人秘密使用，這才流傳到民間。「徒手小顏術」正是以此為基礎，並結合現代美容技術所發展創立的。

「徒手小顏術」安全無副作用，以自然手法實現美容目的，藝人王雅慧也十分喜愛這項整復課程。(圖/由唐居整復提供)

有別於一般整型使用注射和手術，「徒手小顏術」採用純手法、安全、無副作用的天然方式，為越來越多的愛美人士帶來美麗，更受人青睞。在取名時，採用了起源朝代「唐」，為了讓人有賓至如歸之感，採用「居」這個字，於是店名「唐居」應運而生。

曾經叛逆的第三代 繼承衣缽成為知名徒手整形師

「唐居整復」遠近馳名，許多明星藝人以及網紅都是這裡的常客，創辦人郭唐佑老師有徒手整型師之稱，他的小顏術既非日式也不是韓式，而是屬於他自己的郭式魔法小顏術。

郭唐佑老師是傳統整復第三代傳人，成為整復師的過程相當艱苦。(圖/由唐居整復提供)

郭老師是家族傳統整復第三代傳人，從小耳濡目染，求學時就已經是整復推拿師了。但其實年輕時的他對於整復推拿興趣缺缺，小時候父親要他幫忙固定住患者的腳，他嫌棄對方的腳不衛生而拒絕，被父親罰跪，父親說：「你能長那麽大都是因爲你所認為的髒腳把你養大的。」當時他還無法理解父親的苦心，離家出走數十次，想逃離這段割捨不了的命運。高中時期是一名跆拳道選手，大學是台藝大戲劇系，他違背父親的期待，懷著理想到台北尋夢。父親一怒之下斷了經濟來源，也因此他從運動員、模特兒、編劇到演員，各種職業都幹過，只是全都和整復推拿八竿子打不著，卻也累積了相當不一樣的人生體驗。

一直到父親離世後，郭老師才了解到：人不能忘本，心不能忘恩，職業不分貴賤，要知道自己的根本。於是繼承家業，成了整復推拿師。他回憶過往的執業經歷，曾騎車扛著行動診療床，到府幫患者進行整復調理課程。記得有一次對方的租屋處是男賓止步，他只好在樓梯間狹小又克難的環境下完成整復課程。

數坪大整療室，提供最專業正骨整復技術。(圖/由唐居整復提供)

很多人問他為什麼會做傳統整復推拿呢？他總是自嘲說，當你站在ATM前面哭泣時就會知道自己該做什麼了！這聽起來雖然好笑，其實背後的原因很簡單，因爲這是父親留給他的，不是房子也不是車子，而是可以幫助到更多人的正骨整復技術。

(中時電子報)