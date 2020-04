梅根哈利與英國王室核心成員

繼種種特立獨行的舉動後,如今又傳出,梅根和夫婿哈利要協助兩名記者朋友出爆炸性自傳,在王室傷口上再撒鹽。如今和女王親近的人憂心忡忡,生怕他們爆猛料。

據《每日郵報》(DailyMail)與《太陽報》(The Sun)報導,為了名為《全現代王族:哈利與梅根的真實世界》(Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan)的自傳,他們已接受史柯比(Omid Scobie)和杜蘭朵(Carolyn Durand )這兩名友好記者專訪。

這本自傳長達320頁,預定8月11日出版,除了將營造他們正面的形象外,還將娓娓道來兩人淡出英國王室的爆炸性決定。其中史柯比和梅根夫婦關係密切,也是少數受邀,採訪女王過94歲生日當天,梅根夫婦讓亞契透過遠距視訊,向曾祖母祝壽的記者。而美國記者杜蘭朵不僅和兩人友好,也具有採訪王室新聞15年的經驗。

事實上,早在梅根夫婦在遷居北美前,就接受了專訪。梅根為了2018年5月舉行盛大的婚禮,和王室其他成員間產生裂痕。據說她的閨密要幫她把真相說清楚,講明白,於是連絡了這兩名記者,醞釀出自傳。

不過,由於兩人淡出王室,出書計畫也因而延遲。可是對兩名作者來說,延遲出書反倒給了他們更多時間,還有更多新鮮猛料,簡直是天賜大禮。而促使兩人脫英的痛苦過程,焦點勢必會放在梅根與哈利,還有凱特和威廉這昔日英國王室「人氣四人組」的決裂上。

如今英國王室成員擔心,這自傳將進一步撕裂梅根夫婦脫英後留下的傷口,使女王更痛心,也令查爾斯王儲更憤怒。

(中時電子報)