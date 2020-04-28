梅根哈利與英國王室核心成員

繼種種特立獨行的舉動後，如今又傳出，梅根和夫婿哈利要協助兩名記者朋友出爆炸性自傳，在王室傷口上再撒鹽。如今和女王親近的人憂心忡忡，生怕他們爆猛料。

據《每日郵報》（DailyMail）與《太陽報》（The Sun）報導，為了名為《全現代王族：哈利與梅根的真實世界》（Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan）的自傳，他們已接受史柯比（Omid Scobie）和杜蘭朵（Carolyn Durand ）這兩名友好記者專訪。

這本自傳長達320頁，預定8月11日出版，除了將營造他們正面的形象外，還將娓娓道來兩人淡出英國王室的爆炸性決定。其中史柯比和梅根夫婦關係密切，也是少數受邀，採訪女王過94歲生日當天，梅根夫婦讓亞契透過遠距視訊，向曾祖母祝壽的記者。而美國記者杜蘭朵不僅和兩人友好，也具有採訪王室新聞15年的經驗。

事實上，早在梅根夫婦在遷居北美前，就接受了專訪。梅根為了2018年5月舉行盛大的婚禮，和王室其他成員間產生裂痕。據說她的閨密要幫她把真相說清楚，講明白，於是連絡了這兩名記者，醞釀出自傳。

不過，由於兩人淡出王室，出書計畫也因而延遲。可是對兩名作者來說，延遲出書反倒給了他們更多時間，還有更多新鮮猛料，簡直是天賜大禮。而促使兩人脫英的痛苦過程，焦點勢必會放在梅根與哈利，還有凱特和威廉這昔日英國王室「人氣四人組」的決裂上。

如今英國王室成員擔心，這自傳將進一步撕裂梅根夫婦脫英後留下的傷口，使女王更痛心，也令查爾斯王儲更憤怒。

(中時電子報)