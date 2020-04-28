繼種種特立獨行的舉動後，如今又傳出，梅根和夫婿哈利要協助兩名記者朋友出爆炸性自傳，在王室傷口上再撒鹽。如今和女王親近的人憂心忡忡，生怕他們爆猛料。
據《每日郵報》（DailyMail）與《太陽報》（The Sun）報導，為了名為《全現代王族：哈利與梅根的真實世界》（Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan）的自傳，他們已接受史柯比（Omid Scobie）和杜蘭朵（Carolyn Durand ）這兩名友好記者專訪。
這本自傳長達320頁，預定8月11日出版，除了將營造他們正面的形象外，還將娓娓道來兩人淡出英國王室的爆炸性決定。其中史柯比和梅根夫婦關係密切，也是少數受邀，採訪女王過94歲生日當天，梅根夫婦讓亞契透過遠距視訊，向曾祖母祝壽的記者。而美國記者杜蘭朵不僅和兩人友好，也具有採訪王室新聞15年的經驗。
事實上，早在梅根夫婦在遷居北美前，就接受了專訪。梅根為了2018年5月舉行盛大的婚禮，和王室其他成員間產生裂痕。據說她的閨密要幫她把真相說清楚，講明白，於是連絡了這兩名記者，醞釀出自傳。
不過，由於兩人淡出王室，出書計畫也因而延遲。可是對兩名作者來說，延遲出書反倒給了他們更多時間，還有更多新鮮猛料，簡直是天賜大禮。而促使兩人脫英的痛苦過程，焦點勢必會放在梅根與哈利，還有凱特和威廉這昔日英國王室「人氣四人組」的決裂上。
如今英國王室成員擔心，這自傳將進一步撕裂梅根夫婦脫英後留下的傷口，使女王更痛心，也令查爾斯王儲更憤怒。
文章來源：Meghan and Harry biography bombshell for Royals: Couple help two 'friendly' journalists write their Megxit story amid fears they're out to settle scores
文章來源：SUSSEX SPILL Prince Harry and Meghan Markle helping ‘friendly’ journalists pen bombshell biography, reports claim
(中時電子報)
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