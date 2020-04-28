中華職棒領先開打！運彩銷售衝破千萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

台灣防疫有成，中華職棒4/11領先全球開打，各國媒體爭相報導，台灣運彩積極提供「單場」投注，廣受大家喜愛，場場銷售破千萬，客服人員也接到不少「首投族」詢問如何看盤，今天就來跟大家談談。

運彩「賠率」說明。(台灣運彩提供)

我們就以4/15(三)統一獅 Vs.樂天桃猿的盤口來看，首先「不讓分」玩法，也就是PK盤，「統一獅2.45」指的是「統一獅勝的賠率2.45倍」，也就是說，如果您用100元買統一獅「不讓分勝」(PK勝)，結果統一獅真的打贏這場比賽，那您就中獎了，可以向台灣運彩兌領245元獎金(即購券金額的2.45倍)，同理，如果100元買的是樂天桃猿「不讓分勝」中獎，可以兌領135元獎金；那為什麼買樂天桃猿勝的賠率會比較低？這是因為台灣運彩認為樂天桃猿這場比賽獲勝的機會比較高，台灣運彩也會依據消費者整體投注主勝或客勝的金額大小，機動調整賠率平衡盤口。

統一獅、樂天桃猿賠率表。(台灣運彩提供)

接著是「讓分」玩法，「統一獅(+1.5)1.85」指的是「統一獅受讓1.5分勝的賠率(單位：倍)」，也就是說，如果您用100元買統一獅「受讓1.5分勝」，結果統一獅真的打贏這場比賽或只輸1分(+1.5分後勝出)，那您就中獎了，可以向台灣運彩兌領185元獎金(即購券金額的1.85倍)，同理，如果100元買的是樂天桃猿「讓1.5分勝」中獎(贏2分以上，即-1.5分後仍勝出)，可以兌領165元獎金；那為什麼買樂天桃猿讓1.5分勝的賠率還是比統一獅受讓1.5分勝的賠率低？這是因為台灣運彩認為樂天桃猿這場比賽贏2分以上的機會還蠻高的。

統一獅、樂天桃猿比賽結果及讓分派彩結果。(台灣運彩提供)

今天以棒球「不讓分」及「讓分」2種玩法為例跟大家介紹如何看台灣運彩開的盤口，希望對您的投注有所幫助，「買運彩 看比賽 更精彩」的同時也可以「買運彩 助體育 增光彩」。

(中時電子報)