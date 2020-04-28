北韓最高領導人金正恩遭傳接受心血管手術後病危，外界紛紛猜測可能的接班人選，先前有分析指，金正恩胞妹金與正因為身為女性，不會被平壤權貴接納為新領導人，不過另有專家認為，性別不會成為金與正掌權的阻礙，她的神格地位會幫助她穩固權力。同時，如果金與正確定繼位，屆時她將比金正恩更為殘酷。

外媒報導，北韓已準備好接班應急計畫，如果金正恩病故，將由金與正代為行使職權。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）描述，金與正是一名正在等待繼位的暴君，一旦金正恩過世，金與正將接手掌權。

報導引述研究極權政體的專家琳德詩塔特教授（Natasha Lindstaedt）指出，性別不會阻礙金與正成為北韓這個古老國家「如神一般的暴君」，如果金正恩過世，金與正將繼承祖父金日成1948年建立的金氏王朝，延續金氏家族對北韓的控制，「如果她接班成為新領導人，我不相信身為女人會削弱她的地位。」

琳德詩塔特教授分析，「在北韓人民面前，這些人（指北韓最高領導人）並沒有被視為、甚至描繪成『人』」，「他們被奉為神，能夠讓所有事情變得更好。」

「如果她變成最高領導人，同樣的情況也會適用於她，她會變成神一樣，所有對她的描繪也會進行同一件事。」

琳德詩塔特教授指出，如果金與正掌權，由於北韓貧窮情況惡化，在對外關係上，她有可能比兄長金正恩更為強硬。同時，她也指出，一般新領導人都會認為要比前任更為強悍。

美國朝鮮問題專家李升延（Lee Sung-yoon）近期也指出，金與正非常有可能比祖父、父親、兄長等更為專制、殘暴，「她不得不用武器測試，以及對南韓、駐韓美軍展開致命攻擊等挑釁美國的方式，來展現自己的能力。」

此外，李升延也分析，金氏王朝統治70載，數千人被處死，數百萬人因飢荒性命垂危，金與正對家族的殘暴統治不吭一聲，甚至漠視姑丈張成澤遭犬決。同時，金與正也很快就將矛頭指向了敵人，3月北韓試射飛彈，當時金與正就罕見痛批南韓「愚蠢」，更形容南韓是「受驚嚇的狗狂吠」。

金與正生於1987年，是金正日5個孩子中的老么。9歲時，她跟隨兄長金正恩前往瑞士受教育，小留學生的生活優渥，有私人廚師和一組保鑣，之後她回國就讀大學，並且取得電腦科學方面的學位。

(中時電子報)